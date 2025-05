Al Bano show a La volta buona: ‘minaccia’ al cognato Iago Garcia e spoiler choc su Jasmine a Ballando (senza Milly) Oggi il cantante ha intrattenuto il salotto di Caterina Balivo, con una 'performance', tra ironia e gaffe clamorose, degna dei migliori showman della televisione.

Oggi a La Volta Buona è andato lo show, inarrestabile e irresistibile, di Al Bano Carrisi. Invitato da Caterina Balivo a parlare a ruota libera, il cantante si è preso letteralmente la scena. Alternando un affondo a Giancarlo Magalli a una gaffe su Laerte Pappalardo. Poi è arrivato l’incontro – il primo in assoluto – con Iago Garcia, ora compagno della cognata di Al Bano Loredana Lecciso. E non è mancata una stoccata a Milly Carlucci, unita a uno scoop sulla figlia Jasmine Carrisi (c’entra Ballando). Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Al Bano, lo show a La Volta Buona e la stoccata a Magalli

"Albano ha una estensione vocale rarissima", ha sentenziato Magali a La Volta Buona, "io lo sfido ad arrivare al limite…mi piace sentirlo, è un fenomeno". E per tutta risposta, l’ospite Al Bano si è bellamente preso gioco dell’amico Giancarlo. "Mi ero preparato per 4 minuti", ha esordito Carrisi "ma so che quando c’è Magalli non bastano nemmeno per prendere il caffè".

Poi è arrivata la gaffe esilarante, dato che Al Bano ha scambiato per un momento Laerte Pappalardo, che lo aveva interrotto, con Magalli. "Magalli fammi parlare. Sempre tu, fermati!", ha sbottato il cantante. Che a seguire ha ricordato un episodio avvenuto all’Isola dei Famosi, quando Elena Santarelli lo definì basso: "Disse Al Bano ma tu sei nano…Io dissi ‘Cara Santarelli, nella vita chi nasce non sceglie l’altezza. Il buon dio te la da e te la tieni. A me mi preoccupano i nani di pensiero’".

Il primo incontro (e l’ironia) tra Al Bano e Iago Garcia

Come anticipato, oggi a La Volta Buona abbiamo assistito anche al primo incontro tra Al Bano Carrisi e Iago Garcia, nuovo fidanzato di Amanda Lecciso (che sarebbe la sorella di Loredana). "Mi hanno parlato bene di questo personaggio", ha scherzato Al Bano. Salvo poi rivolgere una velata minaccia allo spagnolo: "Trattami bene mia cognata, perché se non la tratti bene non sa cosa passa nella testa di un italiano". "Al Bano stai tranquillo, siamo proprio felici", è stata la replica affrettata di Garcia. Ma dai sorrisi si è subito capito che il feeling tra i due è decisamente ottimo.

La novità clamorosa su Jasmine Carrisi (con frecciata a Milly Carlucci)

Ecco infine lo scoop clamoroso. Con tanto di stoccata alla Carlucci. "Mia figlia Jasmine parteciperà a Ballando con le Stelle in Spagna", ha detto l’ospite della Balivo. Poi l’aggiunta: "Visto che la mia amica Milly Carlucci non la chiama, lei si sta dando da fare in Spagna…La cosa bella di mia figlia, prima fa le cose e poi me lo dice. Io non soffro mai di nepotismo, un padre ha il dovere di aiutare sua figlia, ma in questo caso fa tutto lei e io ho il dovere di dirle grazie".

