Giancarlo Magalli, frase choc a Francesca Manzini: "Lei nuda", e Caterina Balivo lo zittisce. Caos nel fuori onda

Durante una recente puntata de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Giancarlo Magalli si è lasciato andare a una serie di commenti che hanno fatto sobbalzare tutti in studio. Tutto è iniziato durante un segmento dedicato a Stefano De Martino. Parlando con la solita ironia, Magalli ha dichiarato: "A cosa stavo pensando? A Marcello Sacchetta e Stefano De Martino nudi; però non mi davano voglia nessuno dei due…". Un’uscita già al limite, che però non si è fermata lì. Rivolgendosi poi a Francesca Manzini, presente in studio, ha aggiunto: "La Manzini nuda è diverso…".

La volta buona, cala in gelo in studio: la reazione di Caterina Balivo

Il gelo è calato immediatamente. Francesca Manzini, visibilmente infastidita, ha replicato: "Ma che stai dicendo?!". Anche Caterina Balivo ha tentato di riportare la calma con un sorriso forzato e una battuta per uscire dall’impasse: "No, aspetta, se incominci anche tu a dire determinate cose… Basta, usciamo da questo impasse culinario, per non dire altro!". L’atmosfera, però, era ormai incrinata, e chiaramente in studio è piombato il gelo, lasciando tutti disorientati e ammutoliti.

Giancarlo Magalli: non è la prima volta

Non è stato un caso isolato. Qualche giorno prima, parlando con Francesco Monte di una delusione amorosa, Magalli si era lasciato scappare un commento decisamente infelice: "O vorresti sparare", aveva detto all’ospite, lasciando tutti di stucco. La Balivo, stavolta meno incline a sdrammatizzare, aveva risposto con fermezza: "No, ci sono dei casi seri". Anche quando si parlava di Miriana Trevisan, l’ex conduttore de I Fatti Vostri ha avuto la sua da dire, ma in modo tutt’altro che elegante. Mentre scorrevano le immagini di repertorio, ha commentato: "Ricordiamo Corrado così e fermiamo Magalli perché se no è la fine… Siamo solo all’inizio…".

Da quando Magalli è tornato nel piccolo schermo, più che far ridere è risultato ancora più fuori tempo. La Balivo, tra una risata forzata e una battuta diplomatica, si ritrova sempre più spesso a dover tamponare situazioni spinose. Il pubblico si divide: c’è chi trova Magalli ancora divertente e chi, invece, pensa che certi toni non abbiano più spazio nella televisione del pomeriggio. Ma la vera domanda è: lo sono mai stati?

