Giancarlo Magalli rivede Adriana Volpe e ci ricasca, battutaccia a 'La volta buona'. Balivo allibita, gelo in studio Il conduttore e l'ex collega si sono ritrovati in tv, a otto anni dall'inizio della loro vicenda giudiziaria. Ma il tentativo di pace non è andato a finire benissimo.

Per la prima volta in tv, dopo una lunga vicenda giudiziaria, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si sono incontrati a La Volta Buona. L’intenzione della conduttrice, Caterina Balivo, era quella di sancire finalmente la pace tra i due, mettendo da parte i vecchi rancori e le recriminazioni. Ma quando a Magalli è stato chiesto di abbracciare l’ex collega, lui se n’è uscito con una battuta a dir poco infelice. E la risposta piccata della Balivo non si è fatta attendere. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Giancarlo Magalli, la battuta su Adriana Volpe a La Volta Buona

Era il 2017 quando Giancarlo Magalli, in risposta a un commento velenoso di Adriana Volpe, aveva insultato pesantemente l’ex collega su Facebook. Seguì poi una querela per diffamazione e una sentenza, arrivata dopo anni, in favore della Volpe. Magalli è stato condannato a un risarcimento di 25 mila euro, e così oggi la Balivo ha voluto chiedere alla conduttrice un commento personale. "Adesso mi sento leggera", ha ammesso la Volpe, "i tribunali hanno detto quello che hanno detto quindi sono contentissima, è chiara a tutti la situazione".

La palla è poi passata a Magalli, che ha confermato la pace con Adriana e ha anche aggiunto: "Aspettiamo di lavorare insieme, se capita faremo un programma, ma per ora non ce lo ha proposto nessuno". A seguire, Caterina Balivo ha mandato in onda un videomessaggio di Marcello Cirillo, che anni fa conduceva con Giancarlo e Adriana "Mezzogiorno in famiglia". L’amico in comune si è augurato che i due possano finalmente sotterrare l’ascia di guerra, motivo per cui la Balivo ha invitato i due ex colleghi ad abbracciarsi davanti alle telecamere. Ed è qui che Magalli, purtroppo, non è riuscito a tenere a freno la lingua.

"Abbracciarla?", ha detto il conduttore, "che problema c’è, è tutta ossa!". Un commento gratuito, il suo, che però non andato giù alla padrona di casa. E infatti Caterina Balivo si è immediatamente affrettata a sottolineare: "Questo è body shaming". Mentre il gelo e l’imbarazzo si impadronivano dello studio a La Volta Buona.

La vicenda giudiziaria tra Magalli e Adriana Volpe

L’astio tra Magalli e la Volpe risale al lontano 2017. Allora il conduttore, in risposta a un commento di Adriana sulla sua età, aveva tuonato su Facebook: "Sei una rompipalle". Per poi aggiungere una stoccata pesantissima: "Ha cercato di farlo passare come un insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei, non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni". Dopo quell’attacco sessista era partita una querela per diffamazione dalla Volpe. "Offende me, danneggia mio marito e la Rai", aveva detto l’ex modella. E a seguire una vicenda giudiziaria che si è conclusa solo di recente, dando ragione alla parte offesa.

