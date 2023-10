Gf Vip, stilettata di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: “Ora dirò io la verità” Dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate dall’influencer a Verissimo, l’ex vippone ha deciso di replicare con un comunicato del suo avvocato e uno duro sfogo social.

Fonte: Mediaset Infinity

Le parole di Sophie Codegoni hanno scatenato un putiferio. Ieri pomeriggio l’influencer si è confessata in un’intervista "incandescente" a "Verissimo". Parlando con Silvia Toffanin, ha accusato l’ormai ex Alessandro Basciano di averla tradita e delusa. Durissima e inevitabile è arrivata la replica di Basciano, che prima si è affidato via social a un comunicato del suo avvocato, e poi ha deciso di rispondere in prima persona alle accuse. Ecco tutta la storia.

Lo sfogo social di Alessandro Basciano

Nell’intervista di ieri a "Verissimo", Sophie Codegoni ha confermato che lei e Alessandro Basciano non stanno più insieme. Si sono lasciati da pochi giorni, e il motivo (stando alle parole dell’ex gieffina) sarebbero i tradimenti e i comportamenti scorretti dell’ex concorrente del Gf Vip 6. Accuse pesanti, le sue, che hanno scatenato oggi una replica durissima da parte di Basciano, evidentemente colto di sorpresa da queste dichiarazioni.

In prima battuta Basciano si è affidato alle parole del suo avvocato, condividendo un comunicato nelle sue storie Instagram. "Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo", si legge sul profilo di Alessandro, "il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane".

Ma Alessandro Basciano non si è limitato a questo. Perché a stretto giuro di posta sono arrivate anche le sue, di parole, decisamente più dure rispetto a quelle dell’avvocato. "Con grande rammarico", ha esordito l’ex vippone, "sarò costretto a tirare fuori la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo". Stupito dalla "violenza" delle dichiarazioni di Sophie Codegoni, Basciano ha poi affondato il colpo. "Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria", ha detto. "Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro".

Le parole di Sophie Codegoni a Verissimo

Le parole che hanno provocato lo sfogo social di Basciano sono state pronunciate ieri, davanti alle telecamere di "Verissimo". Sophie Codegoni ci è andata giù pesante, svelando i retroscena che hanno portato alla rottura con Alessandro. "Ho deciso di chiudere la relazione 5 giorni fa, dopo tanti sbagli", ha detto l’influencer, "la nostra crisi parte da quando io scopro una chat ambigua con una sua ex. Poi, un’altra scoperta terribile. Basciano avrebbe trascorso alcuni giorni a Ibiza con una ragazza: "le ha pagato i voli, le diceva non postare nulla perché la mia ex è pazza e mi crea problemi con la bambina".

Ma ci sarebbe stato anche dell’altro, alla base della scelta di Sophie di lasciare Alessandro. "Ci sono state altre cose", ha confessato infatti l’influencer, "come quando ero in sala parto, dilatata di 7 cm e lui mi dice ti mando tua mamma perché ho sonno". Insomma, goccia dopo goccia il vaso della loro relazione è traboccato. E secondo la versione della Codegoni, tutte le colpe sarebbero da addossare a Basciano. Lui però non ci sta. E promette di fornire, molto presto, tutti i dettagli della sua verità.

