Verissimo, Elisabetta Gregoraci: "Nathan mi ha fatto spaventare"

A Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci torna a parlare del rapporto con Flavio Briatore per poi concentrarsi sul figlio Nathan Falco, anche lui nel salotto del talk show sabato 14 ottobre.

Elisabetta Gregoraci: "È difficile mantenere gli equilibri"

La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore racconta l’attuale rapporto con l’imprenditore, concentrandosi in particolare sulle difficoltà nel mantenere certi equilibri: "Quando c’è una ex moglie di mezzo, di solito ci sono sempre litigi e dispetti, e io queste cose le ho sempre odiate. Penso che la serenità di Nathan dipenda da quello che siamo riusciti a costruire dopo la separazione. Noi continuiamo a essere una famiglia, ci vogliamo molto bene e abbiamo molto rispetto l’una per l’altro. Stiamo spesso insieme perché abitiamo a 500 metri di distanza, per cui anche Nathan vede sempre il papà e la mamma, e poi ci organizziamo quando viaggiamo. Stiamo tutte le sere a cena insieme". Silvia Toffanin commenta: "Quindi tu sei ancora sposata con Briatore", e lei risponde: "No, però stiamo spesso insieme, il Natale lo passiamo uniti. Ad agosto, quando siamo in vacanza io e Nathan Falco, spesso Flavio ci raggiunge gli ultimi due o tre giorni." Silvia Toffanin la incalza: "Quindi sarà sempre lui il tuo uomo? O riesci a vivere una vita privata?". L’ospite risponde: "Ci riesco e cerco di tenerla riservata per il bene di Nathan, il mio e quello di Flavio. Devo cercare di tenere in piedi tanti equilibri messi insieme. Non è sempre facile, ma provo a fare del mio meglio. Ci vuole testa, ma soprattutto pazienza"

Entra in studio Nathan Falco, il figlio di Gregoraci e Briatore, e la showgirl racconta di una volta in cui il figlio l’ha fatta spaventare dopo essersi mostrato con indosso un dolcevita: "Quella volta, lo scorso agosto, mi sono spaventata perché all’inizio non avevo capito la situazione. Lui mi dice: ‘Mamma, ti devo dire una cosa’ e lì mi sono preoccupata. Ad un certo punto lui abbassa il dolcevita e vedo tutto viola. Io pensavo che fosse successo qualcosa, che avesse fatto a botte, e invece erano succhiotti". Dopo il racconto, il pubblico in studio applaude e urla: "Bravo!" Poi la confidenza: "Ho il cuore occupato", dice il ragazzo senza spingersi oltre. Elisabetta si alza e canta All I Need Is Love per poi affermare: "Benvenuti a Stranamore!", il noto programma un tempo condotto da Albero Castagna.

Il rapporto di Nathan con i genitori

Il ragazzo dice di aver un bel rapporto con entrambi i genitori e poi rimprovera la madre di essere troppo sensibile: la donna è commossa per il video che mostra la famiglia, e il figlio afferma: "Già piangi? Sei troppo sensibile". In seguito la showgirl parla del fatto che Briatore vorrebbe mandare Nathan in un college in Svizzera: "È un’occasione di vita molto importante. Noi non abbiamo mai avuto la possibilità di studiare in queste scuole, per lui sarebbe una cosa bella. D’altro canto lui è l’amore di mamma, quindi io farei un pochino di fatica a staccarmi. È vero che la struttura è a un’ora da Monaco, dove noi viviamo, ma non lo vedrei dal lunedì al giovedì e per me sarebbe un po’ tosta. Però significherebbe conoscere tanti amici, alle 21:00 stare senza telefonino… Insomma, adesso vediamo. Il papà è proprio convinto di mandarlo lì, io un pelino meno." Interviene il diretto interessato: "Non sono contrario al 100%, cambiare aria mi farà bene, così come avere maggiore libertà… Vediamo"

Dopo la questione college, si passa a un altro evento che sta mettendo a dura prova la Gregoraci: il figlio vorrebbe farsi un buco all’orecchio. "Sai cosa fa lei? A volte dice che ci penserà su, poi la mattina dopo mi scrive: ‘Ho cambiato idea. No!‘", rivela il ragazzo. Per tutta risposta l’ex moglie di Briatore spiega che lei e l’imprenditore all’inizio si erano messi d’accordo per dire al figlio di no sulla questione "orecchino", ma una settimana dopo l’uomo ha cambiato idea perché il giovane aveva portato a casa un bel voto. Per questo le aveva detto di decidere lei cosa fare, ma l’ospite non ci sta: "Così non va bene, perché poi io sono quella dei no e lui dei sì". Il figlio interviene: "Ma visto che vado bene fammi fare l’orecchino…", e lei replica: "Ma è un tuo dovere andare bene a scuola!". Lei si commuove, il figlio torna a lamentarsi della sua sensibilità e alla fine la conduttrice dice: "Piange perché si emoziona. Tu devi capire che è la tua mamma e ti ama alla follia. Farebbe di tutto per te".

