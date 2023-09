Gf Vip, "Incorvassi" e Giaele contro Signorini. L’ira degli ex vipponi I precedenti inquilini del reality Mediaset non hanno gradito i commenti del conduttore a “Verissimo”. Dure le loro parole, che arrivano dopo il tweet di protesta di Dal Moro.

Continua la rivolta degli ex vipponi contro Alfonso Signorini. Il conduttore, "reo" di aver rinnegato la passata edizione del Gf Vip nel corso della sua intervista a "Verissimo" – aveva parlato di scelta sbagliata del cast -, è da settimane vittima del fuoco incrociato di diversi ex inquilini illustri. I primi attacchi erano arrivati da Daniele Dal Moro, attraverso un tweet infuocato, mentre ora al coro di proteste si sono uniti anche Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia (ribattezzati "Incorvassi" dai fan). E poco dopo anche Giaele De Donà ha deciso di esporsi commentando le parole di Signorini. Ecco cos’hanno detto.

Gli "Incorvassi" e Giaele replicano a Signorini

In una recente intervista a "Verissimo", Alfonso Signorini aveva ammesso di aver sbagliato nella scelta del cast della passata edizione del Gf Vip. Il reality Mediaset era andato incontro a una deriva trash insopportabile per i vertici del Biscione, e il conduttore aveva deciso di assumersi le sue responsabilità. Le sue parole, però, negli ultimi giorni hanno scatenato le proteste di diversi ex inquilini della Casa.

Il primo a replicare a Signorini era stato Daniele Dal Moro, con un tweet al veleno postato sulla sua pagina. E adesso si sono aggiunte anche le parole di protesta degli "Incorvassi", Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che non nascondono l’amara delusione per i commenti del conduttore. "Dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po’ così", ha sentenziato Edoardo. "È tutto un insieme. Ma poi tutto il cast? Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna?".

Insomma, non bisognerebbe prendersela solo con i concorrenti, secondo Tavassi. E dello stesso avviso è anche la Incorvaia, che è rimasta davvero ferita dalle parole di Signorini. "Non è una cosa che fa piacere…Lui ha detto: ‘abbiamo sbagliato il cast’, però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone". Invece, per Micol, non è così che stanno le cose. "Io avrei detto: ‘abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni’, semplicemente questo".

E seguendo l’esempio degli "Incorvassi", anche l’ex vippona Giaele De Donà ha deciso di dire la sua sulla questione. "Ci sono stati momenti in cui si è esagerato", ha ammesso in un’intervista a Novella 2000, "ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio". E infine ha concluso: "i blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico".

Vedremo adesso se a questo coro di proteste si aggiungeranno anche altri nomi, tra i vari ex inquilini del GF Vip.

