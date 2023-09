Gf Vip Spagna, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro separati da 12mila euro: lui perde la testa La modella ha rinunciato a incontrare il fidanzato al Gran Hermano: l'incontro sarebbe costato 12mila euro dal montepremi. Dura reazione del veneto: bestemmia e calci alla porta

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Mentre in Italia la nuova edizione del Grande Fratello stenta a decollare, il Gran Hermano Vip – la versione spagnola del Gf Vip – sembra andare a gonfie vele. A far parlare di sé è ancora una volta Oriana Marzoli, già protagonista del reality italiano nella scorsa stagione e ora rientrata nella casa in Spagna. Nella puntata andata in onda ieri sera, la modella venezuelana ha avuto la possibilità di incontrare il fidanzato Daniele Dal Moro, ma le cose non sono andate come sperato: ecco cosa è successo.

Oriana Marzoli rinuncia a incontrare Daniele Dal Moro

La notizi dell’ospitata di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip Spagna è arrivata anche nel nostro Paese, soprattutto a causa di una decisione sofferta che la fidanzata Oriana Marzoli ha dovuto prendere nel corso della puntata. La conduttrice Marta Flinch ha infatti fatto una proposta alla concorrente: avrebbe potuto incontrare Dal Moro, che l’aveva raggiunta in Spagna, ma soltanto ad una condizione. Tre minuti di incontro con il fidanzato le sarebbero infatti costati 12mila euro, decurtati dal montepremi finale del reality show, che dal 150mila euro era già stato ridotto a 147mila. Per Marzoli è stata una decisione quasi impossibile da prendere: la gieffina è scoppiata in lacrime e ha supplicato la conduttrice spagnola di non costringerla a scegliere. "Mi uccideranno", ha detto riferendosi ai suoi coinquilini. "Mi uccideranno se lo prendo, ma voglio vederlo, ti prego". La gieffina ha anche avanzato una richiesta: "Se entra come concorrente sì, altrimenti no. Non farmi questo, mettilo come concorrente, ti prego. Questo non si fa, non farmi questo". Si è dunque trattato di una decisione difficile per Oriana Marzoli, che però alla fine si è arresa e ha rinunciato a incontrare Daniele Dal Moro per rispetto dei suoi coinquilini. Il montepremi, infatti, è comune: le scelte di ognuno si ripercuotono quindi su tutti gli altri, e la modella non se l’è sentita di togliere al vincitore – chiunque sarà – 12mila euro di montepremi.

La reazione di Daniele Dal Moro

Nonostante le lacrime versate dalla fidanzata per la situazione in cui si è ritrovata, Daniele Dal Moro sembra non aver particolarmente gradito la sua scelta. Dopo aver sentito la spiegazione, l’ex gieffino è andato su tutte le furie, lasciandosi scappare addirittura una bestemmia. ""Sì ti capisco, ho capito D** c***, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?". Anche se ha tentato di tranquillizzare la fidanzata, dicendole di capire quello che stava succedendo, Dal Moro ha comunque sbottato: Alex Caniggia, concorrente del Gran Hermano, ha riferito che avrebbe colpito più volte la porta, minacciando di chiamare la polizia. Appostato fuori dalla casa, ha gridato: "Amore ti amo! Spacco tutto te lo giuro". Una volta uscito dal programma, ha pubblicato su Instagram una storia, poi immediatamente cancellata: "Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco".

