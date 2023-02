Gf Vip 7: l'uscita da rosicone di Attilio, Giulia piange per Pierpaolo Romita (eliminato al televoto) va via senza salutare, mentre la Salemi sorprende tutti annunciando la fine della storia con Pretelli. I top e flop della puntata 33

Tra liti, triangoli amorosi e clamorosi annunci di separazione, il Gf Vip 7 ha celebrato anche la sua 33esima puntata stagionale. Mentre la tv italiana torna alla normalità dopo la sbornia sanremese (che giovedì sera ha condannato il reality di Canale 5 al peggior risultato di share della sua storia), nella Casa di Cinecittà i vipponi continuano a regalare dinamiche d’ogni tipo, tutte coinvolgenti e intense.

Nella diretta di lunedì 13 febbraio abbiamo assistito a un nuovo round della rivalità tra Oriana e Martina, che si contendono le attenzioni del bel Daniele, ma anche al tentativo di chiarimento tra Luca e Ivana dopo il bacio dato per gioco da quest’ultima ad Andrea. Emozioni forti anche per lo stesso Andrea e Sarah, protagonisti di due sorprese organizzate dal Grande Fratello, mentre Attilio ha avuto un aspro faccia a faccia con la mamma di Edoardo Tavassi, giunta nella dimora romana con lo scopo di difendere l’onore del figlio, accusato dall’ex giornalista Rai di essere il capobranco del gruppetto che che ha ordito la sua nomination.

Eliminato della puntata è stato proprio Attilio Romita, mentre i nuovi nominati sono Antonella, Oriana, Antonino e Nikita che giovedì sera saranno al televoto (senza eliminazione). Ma entriamo nel vivo della nostra consueta e personalissima classifica dei Top e Flop della serata.

Gf Vip: i Top della 33esima puntata

Non può non essere un Top la bella e brava Giulia Salemi, che in apertura di diretta svela con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione la crisi sentimentale che sta vivendo con il compagno Pierpaolo Pretelli, conosciuto due anni fa proprio tra le mura della Casa del Gf Vip. Tono ed espressione dell’influencer lasciano intravedere la sofferenza che prova in questo momento difficile. L’augurio di tutti, naturalmente, è che la crisi con Pierpaolo sia solo passeggera e che i due tornino presto a essere una delle coppie più ammirate (e invidiate) del mondo dello showbiz italiano.

Top anche per Andrea, che riceve la visita di mamma Monia e si lascia finalmente conoscere dal pubblico del Grande Fratello Vip 7 raccontando la storia della sua infanzia segnata dalla morte prematura del papà, una tragedia che l’ha costretto a crescere troppo in fretta.

Ed è Top anche il siparietto offerto da Sarah Altobello e il suo manager Tony Toscano, protagonisti di uno dei momenti più surreali della lunga storia del Grande Fratello. Il noto impresario ha raggiunto la vippona all’esterno della Casa in sella a un cavallo bianco, quindi si è avventurato in una dichiarazione d’amore culminata in una romantica proposta di matrimonio, riguardo alla quale però la concorrente non si è espressa.

Flop

Il primo – meritatissimo – flop va ad Attilio Romita. L’ex giornalista (eliminato d’un soffio al televoto) chiude malissimo la sua esperienza al Gf Vip con un’uscita di scena da rosicone, senza salutare nessuno dei concorrenti, nemmeno i pochi con cui andava d’accordo, che frantuma in un sol colpo l’immagine da gentlemen che aveva provato a costruirsi in questi mesi.

Secondo flop al triangolo Martina-Oriana-Daniele che rischia di superare per squallore e forzatura i già pessimi teatrini inscenati da Antonino, Ginevra e Giaele nei primi mesi del reality. Quello che doveva essere un confronto per chiarire i sentimenti del concorrente veneto, è finito subito fuori controllo tra urla, accuse infantili e prese di posizione poco coerenti di tutti e tre i protagonisti. Uno show di pessimo gusto che purtroppo, temiamo, continuerà a regalare altre perle di trash nelle prossime settimane.

L’ultimo flop di serata va alla lettera totalmente fuori contesto di Brad, il marito milionario di Giaele, che ha recapitato alla sua dolce metà un duro messaggio in cui le imputa di avere avuto comportamenti irrispettosi nei suoi confronti. L’accusa poteva reggere eccome lo scorso autunno, quando la modella veneta flirtava apertamente con Antonino; ma Giaele ormai da mesi vive il suo Grande Fratello Vip con un atteggiamento quasi monastico, tanto da essere praticamente sparita dai radar della Casa. Data l’assurdità del messaggio di Brad, il dubbio è lecito: vuoi vedere che l’americano sta semplicemente cercando un pretesto per scaricarla?

