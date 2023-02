Martina-Daniele-Oriana: s'infuoca il nuovo triangolo del Gf Vip Dal Moro sembrava non avere dimenticato del tutto la ex, ma ha poi ridimensionato il loro rapporto: stare lontano dalla venezuelana per lui sembra davvero difficile

Dimenticare una persona che ha fatto parte della nostra vita non è mai semplice. Anzi, a volte non è la quantità del tempo che si trascorre insieme a determinarne l’importanza. Questo sembra quello che è successo a Martina Nasoni, da poco entrata nella Casa del Gf Vip 7 a distanza di anni dalla sua ultima esperienza, quella in cui lei aveva non solo vinto ma anche conosciuto Daniele Dal Moro. Oggi il ragazzo è uno dei concorrenti dell’edizione "Vip", in cui si è avvicinato a Oriana Marzoli, pur senza nascondere alcuni suoi dubbi sulla venezuelana.

In pochi giorni, però, l’opinione del veneto sulla sua ex sembra essere cambiata. Quando l’ha rivista, infatti, lui era sembrato visibilmente emozionato, al punto tale da non nascondere la possibilità di un riavvicinamento, mentre due giorni dopo l’ha accusata di voler strumentalizzare questa nuova esperienza soprattutto per farsi pubblicità.

Martina-Oriana-Daniele: il triangolo "pericoloso" del "Gf Vip"

Ora è Daniele a ridimensionare il rapporto nato anni fa con Martina: "Io e Martina non siamo mai stati fidanzati perché dopo esserci conosciuti dentro alla casa del Gf ci siamo frequentati per un mese, ma senza prometterci chissà cosa". Lei ha però ribattuto subito, sottolineando quanto quel legame sia stato importante per lei: "Io comunque l’ho sempre ritenuto una persona importante per me, secondo me non è sempre necessario dichiararsi per dimostrare che si vuole bene a una persona".

La Nasoni però non vuole nemmeno essere considerata una entrata per mettere il bastone tra le ruote tra il suo ex e Oriana. Lei lo ha messo semplicemente in guardia perché ritiene che la Marzoli non sia la persona adatta a lui: "Non sono venuta qui al Grande Fratello per rovinare la storia tra di loro, ho dato consigli a Daniele abbastanza oggettivi. La situazione è pesante perché io sono umana, non ho un cuore di ghiaccio, abbiamo condiviso momenti importanti in passato, non rinnego niente. Per me lui è stato importante, è nato tutto qui dentro, ci può stare che per me sia difficile, ma lui può andare dove vuole. Non avevo aspettative, se non su di me. Il suo comportamento va in contrasto con gli elogi che mi ha fatto una settimana fa".

A quel punto la frase pronunciata da Signorini sembra essere la chiosa perfetta, in attesa dei prossimi sviluppi: "Gli ex non riescono mai a uscire del tutto dalla nostra vita, forse questo è la dimostrazione". Insomma, ci aspetta una settimana ricca di colpi di scena.

di Ilaria Macchi

Guida TV

Potrebbe interessarti anche