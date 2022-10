Gf Vip 7: Pamela Prati racconta la sua verità su Mark Caltagirone Dopo anni di silenzio, la showgirl ha dato la sua versione dei fatti su una delle pagine più tristi della sua vita.

Fonte: Instagram @grandefratellotv

Uno dei momenti più attesi di questa edizione del Grande Fratello Vip 7 è arrivato. Alfonso Signorini è riuscito a far aprire Pamela Prati su una delle pagine più tristi della sua vita, quella sulla sua relazione con Mark Caltagirone, poi rivelatasi (dai suoi racconti) una mega truffa.

La show girl ha raccontato la sua verità su una vicenda che fino al 2019 ha segnato la sua vita e molte pagine di cronaca. È scesa nel dettaglio spiegando tutto dall’inizio: come ha conosciuto Mark, come ha iniziato ad amarlo, come ha creduto ad ogni cosa che le veniva detta, nonostante le stranezze.

Tutto è iniziato quando degli amici le hanno parlato di quest’uomo, convincendola a contattarlo. Più il tempo passava più Pamela sentiva di essere legata a lui: lo sentiva tutti i giorni, lo vedeva in videochiamata e si addormentava con lui al telefono. L’amore in lei cresceva, e la offuscava tanto da credere anche alla storia dei figli adottivi. Molto forte un video del compleanno del piccolo, festeggiato da sola sul suo terrazzo.

I truffatori infatti avevano usato anche due bambini, uno dei due malato, che non solo la chiamavano mamma, ma che facevano leva su tutte le sue fragilità e i drammi della sua infanzia. Sebastian e Rebecca, così si chiamavano i piccoli, poi si è capito fossero due attori, ma per la show girl erano due bambini che avevano bisogno di lei e che lei considerava suoi figli, e con loro lei voleva creare la famiglia che sognava insieme a Mark Caltagirone.

Alfonso Signorini le ha chiesto come ha potuto innamorarsi così di un uomo che non ha mai visto, ma lei all’epoca era fermamente convinta della sua esistenza e le poche volte in video chiamata per lei furono sufficienti per credere che fosse tutto vero.

Un rapporto così forte che Pamela era riuscita anche a lasciarsi andare e a fare l’amore con lui al telefono, creando un’intimità unica e speciale. Ma perché non poteva vederlo o mostrare le sue foto nei programmi? Le chiede Signorini. Caltagirone, infatti, le aveva raccontato di essere un testimone di giustizia e di non poter assolutamente far vedere il suo volto, e lei aveva creduto a tutto.

Una vera propria truffa affettiva che ora, grazie all’avvocata di Prati è stata anche portata in tribunale. Anche Alfonso Signorini provò a metterla in guardia anni fa, avendo intuito aria di truffa, ma lei era caduta nella trappola e le è servito molto tempo per capire la verità, una verità che stasera ha portato in televisione senza filtri, e con coraggio.

Non è facile raccontare all’Italia intera di essersi innamorata di un uomo sconosciuto, senza mai averlo sfiorato, senza averci preso almeno un caffè. La paura dei giudizi è sempre tanta, ma questa è una verità forte, a cui si può anche non credere ma il beneficio del dubbio le va sicuramente dato.

Di Mara Fratus

