GF Party, svelati i nuovi conduttori (Soleil e Pretelli scaricati) Il reality sta per ricominciare e alle redini del talk che precede il programma ci saranno due volti (o voci) già noti al pubblico: ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello ripartirà questo lunedì 11 settembre e, mentre proseguono i preparativi per la nuova edizione, sono stati svelati i nomi dei conduttori che prenderanno le redini del talk GF Party, pronti a intrattenere gli spettatori su Mediaset Infinity prima dell’inizio di ogni puntata dello show. Al timone non rivedremo più Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge come l’anno precedente, ma bensì altri due volti già noti. È proprio il profilo ufficiale del programma a dare la notizia. Ecco chi sono.

I nuovi conduttori del GF Party: tutti gli indizi

Il profilo social ufficiale del Grande Fratello ha voluto fare un gioco con tutti i fan, cercando di far indovinare i prossimi conduttori del GF Party attraverso degli indizi. Ciò che sappiamo è che alle redini del talk ci saranno una donna e un uomo.

A proposito della figura femminile il post ha rivelato che è di "segno zodiacale Ariete, il suo superpotere è la parlantina onesta, non vede l’ora di poter dire: ‘Qui è tutto amplificato!’ e che al GF Party sarà una conduttrice senza peli sulla lingua".

In merito alla figura maschile, invece, è stato detto che "è di segno zodiacale del Toro, il suo superpotere è l’imitazione letale, non vede l’ora di poter dire: ‘ Manco a fa’ così!’ e che al GF Party sarà un conduttore ottimista".

Nel post appaiono anche le figure stilizzate e completamente nere dei due conduttori, un indizio in più per poterne comprendere l’identità. Ma chi saranno allora? I fan si sono messi subito all’opera e in pochissimo tempo ecco svelati i nomi.

Annie Mazzola e Andrea Dianetti conduttori del GF Party

Analizzando tutti gli indizi forniti dal profilo social ufficiale del Grande Fratello, i fan del programma si sono convinti che i prossimi conduttori saranno Annie Mazzola e Andrea Dianetti. Annie Mazzola è una speaker di Radio 105 che, come riporta la sua biografia sul sito ufficiale della radio, di sé dice: "Amo rendere felici le persone a cui voglio bene. Se mi manchi di rispetto divento la tua peggior maledizione e, sinceramente, per farvi capire come sono c’è solo un modo, ascoltarmi in radio".

Andrea Dianetti, invece, è un attore, imitatore, e conduttore televisivo e radiofonico. Ha iniziato la sua carriera partecipando ad Amici di Maria del Filippi nel 2006, per poi entrare a tutti gli effetti a far parte del mondo dello spettacolo italiano. Tra cinema, televisione e teatro, Dianetti ha già all’attivo tantissimi progetti, e a questi presto si aggiungerà anche la conduzione del GF Party proprio accanto a Annie Mazzola.

Non rimane quindi che attendere la conferma ufficiale che, sicuramente, arriverà molto presto.

