Grande Fratello, concorrenti contro gli ex vipponi. Fiordalisi sbotta: “Finti umili” L’ex gieffina è intervenuta su Twitter dopo gli attacchi di alcuni inquilini della Casa. Il video delle critiche aveva fatto in poco tempo il giro del web. Ecco i dettagli.

È già polemica al Grande Fratello. Dopo appena due giorni dall’inizio del nuovo reality, è scoppiato un polverone per le critiche rivolte da alcuni concorrenti al cast della scorsa edizione. In un video diventato virale, tre dei nuovi inquilini della Casa hanno espresso opinioni non proprio lusinghiere sui loro predecessori. Un’uscita che non ha lasciato indifferente l’ex vippona Antonella Fiordelisi, che con un tweet infuocato ha detto la sua sulla questione. Ecco i dettagli.

Antonella Fiordelisi risponde alle critiche

La grande novità del GF di quest’anno è la presenza di un cast "misto", che unisce Vip e "Nip" (così sono stati ribattezzati i concorrenti non famosi). Un cambio di format obbligato, questo, data la deriva trash della passata edizione, composta soltanto da Vip e influencer. E proprio questi ultimi, nelle scorse ore, sono stati al centro di critiche e polemiche sollevate dai nuovi inquilini della Casa.

Ripresi dalle telecamere del Grande Fratello, i concorrenti Anita Olivieri, Samira Lui e Giuseppe Garibaldi hanno espresso una serie di opinioni negative nei confronti dei loro predecessori. "Litigavano sempre, non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose", ha sentenziato Samira. Mentre secondo Giuseppe quella "era gente che non aveva mai fatto niente". Un po’ più pacata l’uscita di Anita, invece, che ha provato a spegnere la polemica in extremis: "io so solo che erano persone molto diverse da noi".

Il video della conversazione è comunque andato virale in un battibaleno. Le critiche dei nuovi gieffini hanno fatto il giro dei social, scatenando un polverone che ha coinvolto anche Antonella Fiordelisi, concorrente simbolo della passata edizione. L’ex schermitrice ha infatti replicato in men che non si dica con un tweet avvelenato: "ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni".

A dire la verità, però, anche il conduttore Alfonso Signorini si era lasciato scappare alcune critiche ai concorrenti della passata edizione del GF. Durante la puntata di Verissimo del 10 settembre scorso, il direttore di "Chi" aveva infatti ammesso di aver sbagliato nella scelta del cast. Ma nessuna replica, in quel caso, era arrivata dalla Fiordelisi o da altri ex inquilini illustri.

