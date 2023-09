Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Giselda si è licenziata Dall’azienda per la quale Giselda Torresan dice di lavorare come operaia, fviene detto a Fanpage.it che la concorrente si sarebbe dimessa pochi giorni prima di entrare nella Casa. Ma durante la prima puntata, nonostante il collegamento con i suoi colleghi, nessuno lo ha reso noto.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Massimiliano bloccato sul punto di un richiamo L'attore stava semplicemente imitando con la giacca sulla testa e un coltello da cucina in mano, il protagonista di Scream Ghostface, per far ricordare il film alla coinquilina Rosy Chin, ma lei, preoccupata che potessero richiamarlo dalla produzione ha subito risposto: “Sì mi ricordo Scream. Ma no! Non farlo. Poi pensano che è pericoloso quindi meglio di no, non farlo più“.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 La prima ship ufficiale Sembra che il pubblicato abbia già in mente la prima coppia del programma. Parliamo di Vittorio Menozzi e di Anita Olivieri. Tutto a causa di un gesto di lui, che parlando con la ragazza le avrebbe sfiorato la gamba per richiamare la sua attenzione.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Lo scivolone di Rosy Chin Nonostante la concorrente sia dall'inizio dei giochi la più attenta ad evitare e far evitare richiami dalla produzione, sembra che avvia appena corso un gran rischio. Parlando di cliché sulla sua cultura infatti, la chef ha tenuto a comunicarci che uno di questi è vero, usando una particolare omonimia per arginare le polemiche: "Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…“, qui la regia ha ovviamente staccato su altro nella casa.