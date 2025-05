Antonella Clerici, lo scivolone ‘hot’ in diretta scatena il web: "Quando si gonfia vuol dire che…” La conduttrice Rai di È sempre mezzogiorno ha assistito impotente a un gaffe (clamorosa) durante la puntata di oggi. E sui social la clip è già diventata virale. Ecco i dettagli.

Scivola Antonella Clerici in diretta a È sempre mezzogiorno. O meglio, a scivolare è uno dei cuochi coinvolti nella puntata di oggi, Andrea Mainardi. Che ha messo in discreto imbarazzo la conduttrice durante la preparazione dei suoi ‘cordon bleu straordinari’. Lo chef si è infatti lasciato scappare un doppio senso decisamente ‘spinto’. Scatenando così l’ilarità dello studio e, a stretto giro di posta, un vero e proprio putiferio social. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia.

Antonella Clerici, la gaffe ‘hot’ in diretta a È sempre mezzogiorno

Capita a tutti, e ad Antonella Clerici è capitato più di una volta. Ma come sempre, la navigata conduttrice Rai è riuscita a sdrammatizzare lo scivolone compiuto in diretta dal ‘suo’ cuoco a È sempre mezzogiorno. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, Antonella ha supervisionato come al solito la cottura e preparazione di numerose prelibatezze. E tra queste, anche un piatto realizzato dal cuoco Andrea Mainardi.

I ‘cordon bleu straordinari’ dello chef – così sono stati definiti – hanno subito catturato l’attenzione della Clerici. Ma il pasticcio è accaduto quando Mainardi stava illustrando ai telespettatori uno dei suoi trucchi da maestro: dopo aver impanato le fettine di petto di pollo, il cuoco ha utilizzato una siringa da cucina per iniettare dentro alle fette del burro. Un passaggio che lo stesso Mainardi ha definito fondamentale se si vuole ottenere un risultato gustoso e "morbido".

Ed è a questo punto che Mainardi ha fatto la sua gaffe. "Quando vedete che comincia a rigonfiarsi", ha detto, "vuol dire che lo state mettendo dent…". Poi il cuoco si è fermato in tempo, dopo essersi reso conto della frase decisamente ambigua che aveva appena pronunciato.

La reazione di Antonella Clerici alla gaffe virale

Dal canto suo, la conduttrice Antonella Clerici è riuscita in qualche modo a mantenere il sangue freddo. Pur coprendosi il volto per l’imbarazzo, mentre Mainardi, forse per provare a rimediare allo strafalcione, ha ripreso a parlare. "Signori, qui a È sempre mezzogiorno, non facciamo solo da mangiare", ha sentenziato con un sorriso il cuoco, "vi facciamo venire fame e vi…", e il resto della frase è stato sommerso dall’ilarità scoppiata in studio. Compresa quella di Antonella, costretta ad allontanarsi dall’inquadratura per ridere liberamente.

Nel frattempo, come anticipato, la clip della gaffe a È sempre mezzogiorno è già diventata virale sui social. E nelle prossime ore ci aspettiamo un fiorire di gag, montaggi e meme che in qualche modo, ne siamo sicuri, riusciranno a strappare un altro sorriso sia alla Clerici che al povero Andrea Mainardi.

