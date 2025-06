Juliana Moreira, lite con Brumotti dietro le quinte di Paperissima Sprint: “Clima di forte tensione” Stando ad alcune indiscrezioni nello show di Antonio Ricci sarebbero venuti a galla dei dissapori tra la conduttrice e il ciclista: il motivo e il retroscena

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Tempi duri per Paperissima Sprint. Tornato in onda per l’estate di Canale 5, infatti, lo show di Antonio Ricci starebbe attraversando un momento delicato non solo negli ascolti (che stentano a decollare con Affari Tuoi di Stefano De Martino a primeggiare nell’access prime time), ma anche dietro le quinte. Il motivo? Stando ad alcune indiscrezioni, al momento ci sarebbero forti tensioni tra i conduttori, Juliana Moreira e Vittorio Brumotti. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Paperissima Sprint, il ritorno di Juliana Moreira e la situazione

Lo scorso 9 giugno è iniziata l’estate di Canale 5 e, come da tradizione, Striscia la Notizia ha passato il testimone dell’access prime time a Paperissima Sprint. Giunto alla sua 39esima edizione, lo show estivo di Antonio Ricci è ‘tornato alle origini’ con il rientro di Juliana Moreira, vero e proprio simbolo del programma (che condusse dal 2008 al 2018). La conduttrice brasiliana è andata ad affiancare Vittorio Brumotti (altro veterano della trasmissione, che presenta dal 2009) ma, almeno per il momento, gli ascolti tv non sono ancora decollati. Il prolungamento extra di Affari Tuoi (che terminerà il 28 giugno) ha messo in difficoltà Paperissima Sprint, sistematicamente annichilito nei dati Auditel dal dominatore della stessa fascia oraria Stefano De Martino. Come se non bastasse, però, lo show di Antonio Ricci starebbe vivendo un momento complicato anche dietro le quinte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Moreira contro Brumotti: tensione alle stelle su Canale 5

Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo nella sua consueta rubrica pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, non tirerebbe una bella aria a telecamere spente tra Juliana Moreira e Vittoria Brumotti, tra cui sarebbe calato il gelo. Il magazine parla di "una pesante maretta" e di "un clima di forte tensione" tra i conduttori di Paperissima. Secondo Dandolo sarebbe infatti "esplosa più di una scintilla" tra i due e ci sarebbe un motivo ben preciso. Juliana Moreira – tornata al timone del programma dopo 7 anni – si sarebbe lamentata con la produzione di avere troppo poco spazio rispetto al collega e avrebbe reclamato "maggiore presenza in video". Al momento, naturalmente, si tratta solo di rumor; quel che è certo è che la nuova avventura della conduttrice brasiliana e moglie di Edoardo Stoppa a Paperissima Sprint non è partita nel migliore dei modi e il team di Antonio Ricci potrebbe essere costretto a breve a intervenire per placare gli animi con Brumotti.

Potrebbe interessarti anche