Stop a Sarabanda Celebrity, perché Enrico Papi non va in onda stasera 29 giugno Sarabanda Celenri stasera lascia il posto su Italia 1 alla diretta di Flamengo-Bayern Monaco, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Salta (ancora) l’appuntamento con Sarabanda Celebrity. Il quiz show musicale di Enrico Papi non andrà in onda stasera – domenica 29 giugno – per lasciare spazio su Italia 1 al grande calcio del Mondiale per Club. E’ il secondo rinvio in poche settimane per la versione vip di Sarabanda, che sta ottenendo risultati ottimi di share nonostante il calendario a singhiozzo.

Dopo la pausa del 15 giugno scorso, Sarabanda Celebrity osserverà un altro turno di stop. Questa sera, infatti, il prime time di Italia 1 sarà dedicato al calcio, con la diretta del match Flamengo-Bayern Monaco, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti d’America. Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 22 allo stadio Hard Rock di Miami, ma il collegamento su Italia 1 partirà dalle ore 21.30. Nel pomeriggio, alle ore 18, è in programma l’altro ottavo di finale del torneo, tra il Paris Saint Germain campione d’Europa e l’Inter Miami di Leo Messi. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Quando torna in onda Sarabanda Celebrity

Partita lo scorso 25 maggio, l’edizione 2025 di Sarabanda Celebrity finora è onda in scena con quattro puntate, tutte premiate con ascolti tv abbastanza soddisfacenti dal pubblico. Il gioco vip di Enrico Papi finora viaggia a una media attorno all’8 per cento di share, un risultato in linea con le aspettative di Mediaset che potrebbe decidere di rilanciare il format anche nella prossima stagione televisiva, probabilmente in versione NIP e in fascia pomeridiana. Per Papi si tratta di una piccola ‘rivincita’ televisiva dopo i flop rimediati nelle sue recenti esperienze televisive come TILT tieni il tempo, che la scorsa estate si rivelò una mezza delusione.

Mediaset non ha ufficializzato qual è il calendario dello show, che però dovrebbe continuare per almeno altre due puntate. Sarabanda Celebrity, quindi, tornerà in onda la prossima settimana, domenica 6 luglio, nel prime time di Italia 1.

