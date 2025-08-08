Gerry Scotti commosso tronca la puntata: cosa è successo a La Ruota della Fortuna Visibilmente emozionato, il conduttore del game show di punta di Canale 5 è stato sorpreso in studio da Samira Lui con una torta per il suo 69esimo compleanno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Gerry Scotti sfiora le lacrime. Nella puntata di ieri giovedì 7 agosto 2025 de La Ruota della Fortuna, infatti, il conduttore si è commosso di fronte alla sorpresa riservatagli da Samira Lui e tutto il suo team del game show di punta di Canale 5. Visibilmente emozionato, in occasione del suo 69esimo compleanno Gerry ha ricevuto una torta di auguri direttamente in studio. Mentre si gode gli ascolti da record de La Ruota, dunque, il conduttore ha tagliato l’ennesimo traguardo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Gerry Scotti, la sorpresa per il compleanno a La Ruota Della Fortuna

La puntata di ieri giovedì 7 agosto 2025 de La Ruota della Fortuna si è chiusa con un colpo di scena o, meglio, una vera e propria sorpresa. "Gerry! Gerry! Gerry! Vieni qua" ha urlato Samira Lui richiamando il conduttore davanti alle telecamere al centro dello studio del game show di Canale 5, svelando poi di avere in serbo qualcosa per lui: "Non scappare perché… che compleanno è senza una torta?".

Ieri era infatti il compleanno di Gerry Scotti e il suo team de La Ruota della Fortuna ha deciso di fargli una sorpresa direttamente negli studi televisivi al termine della puntata con una torta per spegnere 69 candeline. "Una sorpresina per te! Auguri Gerry, da tutti noi, dalla produzione, dallo studio e dal pubblico" ha aggiunto Samira Lui, mentre in studio sulle iconiche caselle dello show appariva la scritta: "Buon compleanno Gerry".

Visibilmente emozionato, ‘zio Gerry’ ha quasi sfiorato le lacrime per la commozione e si è ritrovato a dovere chiudere la puntata in fretta e furia, troncando il classico finale: "A domani, non dico altro… Sono emozionato, a domani. Grazie".

I numeri da record de La Ruota

Se da un lato Gerry Scotti ha potuto quindi festeggiare il suo 69esimo compleanno in tv, dall’altro La Ruota della Fortuna si sta rivelando l’ennesimo traguardo della sua carriera costellata di successi. Da quando è sbarcato nell’access prime time di Canale 5, infatti, lo storico game show non ha conosciuto rivali con ascolti da record e la scorsa settimana – anche grazie alla prima serata di Temptation Island – è volato sopra il 28% di share e oltre i 4 milioni e mezzo di spettatori. Anche questa settimana è iniziata nel migliore dei modi con il 26,9% di share di lunedì a sfiorare un ascolto medio di 4 milioni e mezzo di spettatori.

