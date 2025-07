Fenomeno Andrea Siciliano a 'La Ruota della Fortuna': terza maxi vincita e il 'dispetto' di Gerry Scotti Nella puntata di ieri, 16 luglio 2025, lo studente varesino ha incassato altri 21.100 euro. Ad inizio serata il siparietto col conduttore, che gli ha tagliato la cravatta

Ascolti ottimi e un super campione che in appena tre puntate è già diventato un personaggio. La Ruota della Fortuna 2025, nell’inedita veste in access prime time, è iniziata come meglio non poteva. Lo storico quiz show di casa Mediaset, rispolverato da Gerry Scotti nello slot che precede la prima serata da lunedì 14 luglio, sta ottenendo ottimi risultati in termini di share anche grazie ad Andrea Siciliano, il giovane concorrente che sta sbaragliando tutti gli avversari e che ieri – mercoledì 16 luglio 2025 – ha conquistato la sua terza vincita consecutiva.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata di ieri (16 luglio)

La puntata di ieri si è aperta con un divertente siparietto organizzato da Gerry Scotti, che si è presentato con un paio di forbici in mano e ha tagliato la cravatta indossata dal campione. Il motivo? Nella puntata precedente, Andrea Siciliano ha perso la possibilità di vincere il premio massimo – 200mila euro – perché ha sbagliato a indovinare una frase che riguardava un rito nuziale in voga fino a pochi decenni fa, ovvero il taglio della cravatta dello sposo. Per questo, il conduttore ieri sera è tornato su quell’errore e ha tranciato di netto la cravatta del campionissimo, dicendo:

"Una delle buste che hai sbagliato ieri sera era sul rito del taglio della cravatta. Si usa che si prende lo sposo, gli si taglia la cravatta allo sposo e poi con i pezzettini si va dai parenti e ci si fa dare 10 euro, 20 euro, 50 euro. Questa cravatta è tua? Molto bene. Affinché tu non ti debba più dimenticare che questo taglio ti è costato 200mila euro".

La scenetta, molto divertente, non ha pregiudicato la serata di Andrea, che si è confermato campione dopo aver battuto gli sfidanti Alessio ed Emmerik, incassando 16.100 euro. Nel gioco finale – La Ruota delle Meraviglie – ha poi tentato nuovamente l’assalto ai 200mila euro. Dopo aver risolto correttamente due dei tre tabelloni – il cui tema era "Piatti estivi" – ha scelto la busta numero due, che conteneva 10mila euro. Su suggerimento di mamma Morena ("È qui per giocare, che giochi fino in fondo") ha poi deciso di scambiare il premio con quello contenuto nell’altra busta vinta, che però era inferiore: 5mila euro. A fine puntata ha incassato quindi un totale di 21.100 euro, che si vanno a sommare ai montepremi vinti nelle precedenti due puntate: 24.300 euro e 9.800 euro, per una vincita complessiva di 55.200 euro.

Chi è Andrea Siciliano, il campione de La Ruota della Fortuna

Andrea Siciliano, la stella incontrastata delle prime puntate de La Ruota della Fortuna, ha 20 anni ed è originario di un piccolo paesino in provincia di Varese. Dopo aver frequentato il liceo varesino Galileo Ferraris, da due anni frequenta la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Nella puntata di lunedì sera è stato accompagnato in studio dalla sorella, martedì sera dalla fidanzata e ieri sera dalla madre. Sappiamo anche come spenderà gli oltre 55mila euro finora vinti a La Ruota della Fortuna: "Li userò per l’Università e magari per fare qualche viaggio", ha confessato ieri sera a Gerry Scotti.

Ascolti tv La Ruota della Fortuna: il boom di Gerry Scotti

La Ruota della fortuna versione access prime time è partita come un esperimento estivo di Canale 5, ma finora ha riscosso ascolti al di sopra delle aspettative del ‘Biscione’. Il debutto di lunedì 14 luglio, infatti, ha incassato il 21.9% con 3.643.000 spettatori. La seconda puntata dello show di Gerry Scotti ha totalizzato il 21,7% di share (3.440.000 spettatori). In entrambi i casi Canale 5 ha battuta la concorrenza diretta di Techeteche su Rai 1, fermo al 17.3% e al 19,1% nonostante l’arrivo al timone della trasmissione di Bianca Guaccero. Con questi dati, ottimi, sembra ormai scontata la conferma de La Ruota della Fortuna in access prime time anche a settembre, quando Scotti dovrà sfidare la corazzata Affari Tuoi di Stefano De Martino.

