Gaia Lucariello, chi è la moglie di Simone Inzaghi: il lavoro nel luxury e il gesto eroico che salvò una bimba L'imprenditrice ha scritto parole commosse sull'addio dell'allenatore all'Inter: "Pesa come un macigno".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Fonte: iPa

CONDIVIDI

Simone Inzaghi lascia l’Inter. Dopo la cocente sconfitta nella finale di Champions contro il Paris Saint-Germain, l’allenatore ha deciso di lasciare la squadra neroazzurra che ha seguito per quattro anni e firmare per l’Al-Hilal, con cui giocherà il Mondiale per Club. Una scelta sicuramente sofferta, come si è capito anche dalle commosse parole di Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi dal 2018. "La verità è che avrei voluto dirgli di restare. Avrei potuto insistere, ma quattro anni sono tanti, e non me la sono sentita – ha scritto l’imprenditrice su Instagram al margine di una foto di famiglia allo stadio -. Avremmo voluto, sì, ma ogni ciclo ha un inizio e una fine. Come moglie, cerco sempre di dare i consigli giusti e oggi, anche se il cuore avrebbe scelto diversamente, il consiglio era di voltare pagina". Lucariello ha sottolineato come il tempo con l’Inter sia stato magnifico, e che questo addio "Pesa come un macigno", a dimostrazione di quanto non sia stato facile prendere questa decisione per Inzaghi ma anche per lei. Conosciamola meglio.

Chi è Gaia Lucariello, la moglie di Inzaghi: la carriera nel mondo della moda

Gaia Lucariello è nata a Roma il 26 febbraio 1983, e dal 2018 è sposata con Simone Inzaghi. Di lei sappiamo che è laureata in Scienze della Comunicazione e che lavora nel mondo della moda e del luxury: il suo business principale è dedicato al noleggio di borse di lusso, abiti e accessori dei grandi marchi, un modo con cui si possono sfoggiare le griffe senza sborsare cifre esorbitanti. Un’idea che l’imprenditrice maturò sin dai tempi della scuola e che riuscì poi a mettere a punto grazie anche all’attività del padre e che si avvale di un sito web dedicato – rentfashionbag.it – nato nel 2012.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gaia Lucariello, l’incontro con Inzaghi e le nozze

Gaia Lucariello e Simone Inzaghi si conobbero a Roma intorno al 2010, tramite conoscenze comuni, e fu subito colpo di fulmine. Il loro primo figlio, Lorenzo è venuto al mondo tre anni dopo, nel 2013 e per l’allenatore si è trattato del secondogenito, dopo Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi, ora grande amica di Gaia. Il secondo figlio della coppia, Andrea, è nato nello stesso anno delle nozze, che sono state celebrate nel 2018 in Toscana, e la testimone della sposa fu proprio la celebre conduttrice.

Il gesto eroico di Gaia Lucariello: salvò una bimba di 9 mesi in spiaggia

Qualche tempo fa Gaia Lucariello salì alle cronache per un gesto eroico avvenuto in spiaggia a Sabaudia. L’imprenditrice riuscì a salvare una neonata di 9 mesi grazie al suo sangue freddo e all’abilità nel praticare alla piccola la manovra di disostruzione pediatrica. A raccontare questo episodio fu un’amica di Lucariello, l’attrice Michela Quattrociocche: "Una bimba di pochi mesi stava soffocando nel posto di vacanza dove ci troviamo – diceva nel post social -, ma per fortuna c’era la mia amica che grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell’adeguata manovra è riuscita a salvarle la vita".

Potrebbe interessarti anche