Paola Di Benedetto sposa Raoul Bellanova: annuncio, maxi-diamante e lacrime. Com'è andata La showgirl ha detto “mille volte sì” al calciatore Raoul Bellanova: l’annuncio con l’anello su Instagram scatena gli auguri dei fan e dei vip.

Nozze in arrivo per Paola Di Benedetto. La showgirl vicentina, classe 1995, presto convolerà a nozze con il suo fidanzato, il calciatore Raoul Bellanova. Lo ha svelato lei stessa con una tenera foto postata su Instagram ieri sera: ecco cosa è successo e tutti i dettagli del prossimo matrimonio.

Paola Di Benedetto sposa Raoul Bellanova: il dolce annuncio su Instagram

Raoul Bellanova ha chiesto la mano di Paola Di Benedetto. E lei ha risposto con un ‘sì’ entusiasta. Anzi: "Mille volte sì!". È stata questa la frase scritta dalla giovane conduttrice a corredo delle foto in cui mostra il super anello di fidanzamento – un solitario con diamante – ricevuto dal compagno. In uno degli scatti, Paola appare visibilmente commossa e con gli occhi lucidi, mentre la terza foto immortala i prossimi sposini in un bacio romantico.

In attesa di conoscere la data delle nozze, che dovrebbero aver luogo nel 2026, Paola Di Benedetto ha incassato un’ondata di affetto sul suo profilo Instagram da oltre 2 milioni di follower. Il post con l’annuncio del matrimonio è stato preso d’assalto da vip o semplici fan che hanno voluto fare le congratulazioni alla giovane coppia. Tra i personaggi famosi, Giulia Salemi ha scritto: "Congratulazioni amore", mentre Adriana Volpe ha commentato: "Sono felicissima per voi". Sono arrivati anche gli auguri di Cristina Chiabotto, Cecilia Rodriguez, Eleonora Incardona, Nilufar Addati, Aka7even, Nicolò Fagioli e molti altri vip.

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: separazione, ritorno di fiamma e voglia di un figlio

La vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 ha iniziato la storia d’amore con Raoul Bellanova nel 2023, circa tre anni dopo la separazione dall’ex fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede. A inizio 2024 Paola e Raoul si sono lasciati, con tanto di annuncio social della showgirl: "Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia – scrisse su Instagram – Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile".

La loro separazione è durata pochi mesi, perché nel maggio dello scorso anno sono tornati a far coppia fissa e ora sono pronti a convolare a nozze. Nei mesi scorsi si è parlato più volte di un bebè in arrivo per la coppia. Paola Di Benedetto ha smentito di essere incinta lo scorso gennaio a Verissimo, ma al tempo stesso ha confermato a Silvia Toffanin la sua voglia di diventare presto madre.

Chi è Raoul Bellanova, futuro marito di Paola Di Benedetto

Raoul Bellanova è nato nel 2000 a Rho, quindi ha 5 anni in meno della sua futura moglie. È un difensore di 1,88 cm attualmente in forza all’Atalanta, che lo ha acquistato nel 2024 dal Torino per circa 25 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili del Milan, nel corso della sua carriera ha giocato anche con Bordeaux, Pescara, Cagliari e Inter. Da circa un anno fa parte della rosa della Nazionale.

