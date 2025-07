Fausto Leali, chi è la moglie Germana Schena: dal primo bacio (in tour) alla gelosia Scopriamo insieme alcuni dettagli della vita privata del cantante a partire dalle sue ultime nozze con la corista per poi giungere alle precedenti relazioni

Ospite a La volta buona martedì 16 aprile 2024, Fausto Leali è stato sposato già due volte, ma solo nel 2001 ha trovato il vero amore: stiamo parlando di Germana Schena, una donna molto più giovane di lui – 30 anni in meno – conosciuta quando l’ha scelta come corista della sua band, periodo in cui entrambi erano impegnati in altre relazioni sentimentali e lei ha avuto un figlio, Andrea, che ora ha 18 anni e con il quale vivono in Brianza, più precisamente a Lesmo.

Fausto Leali e la terza moglie Germana Schena

La passione tra Fausto Leali e Germana Schena è scoccata dopo la gravidanza di quest’ultima, quando è tornata a lavorare al fianco del cantante dalla "voce black", anche se inizialmente l’uomo teneva segreta la relazione. I due si sono sposati a Foggia nel 2014: prima il loro rapporto era puramente professionale, poi è sfociato in qualcosa di molto più forte e vero durante un viaggio in macchina compiuto per raggiungere il luogo di una data del tour di Leali, momento in cui i diretti interessati si sono dati il primo bacio (in quel periodo erano entrambi single). "Una volta eravamo in macchina e in una curva ci siamo ‘avvicinati’. Da lì è nato un matrimonio. Germana per un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un periodo di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?", ha spiegato l’artista.

Pur mantenendo la loro relazione lontana dai riflettori, Germana Schena ha dichiarato più volte di aver avuto dubbi sul futuro della relazione, almeno all’inizio della storia, perché Fausto Leali frequentava altre persone al tempo, ma in seguito ha cambiato idea: "Hocapito che c’era qualcosa di più tra di noi". "Era la prima volta che mi sentivo davvero rinascere e finalmente provavo di nuovo qualcosa dopo la rottura della mia precedente relazione", ha aggiunto la corista prima di svelare il momento in cui tutto è diventato più chiaro: "Ho avuto la certezza che si trattava di qualcosa di sincero perché quando mi invitava non dovevamo nasconderci e mi presentava a chiunque". C’è solo un piccolo problema nella relazione tra i due, definita dall’uomo "solida", ovvero la gelosia di Fausto Leali dovuta perlopiù alla differenza di età: "Sono geloso, possessivo, ho molti difetti, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche "scappatoia" c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta".

Infine, la proposta di matrimonio durante uno show: "Io ho tolto a lei, perché Germana avrebbe potuto fare una sua carriera essendo giovane. Ma il suo amore per me è grande, voleva sposarmi e non solo convivere, poi essendo foggiana le idee sono queste. Le ho chiesto io di sposarmi, al microfono, durante uno spettacolo", ha dichiarato Leali. L’amore tra i due non è mai venuto meno, tanto che l’uomo ha sempre parlato benissimo della sua terza moglie, anche nel corso di un’intervista con Italia Sì: "Ci conosciamo da 21 anni, lei ha sempre cantato nel mio gruppo, ma io sono un po’ instabile con i matrimoni. Io vedevo questa bella ragazza e, quando mi sono sentito libero, ho cercato di capire, di scovare in lei dei valori. Ci siamo subito capiti e innamorati. Sono sicuro che se mia madre fosse viva, nonostante i miei due matrimoni, si sarebbe innamorata di lei. Io invece voglio bene di cuore a suo figlio (Andrea), è un ragazzo bellissimo".

Chi sono le due ex mogli di Fausto Leali

Per Fausto Leali, quello con Germana Schena, nel 2014, è stato il terzo matrimonio. In passato il cantante è convolato a nozze con l’ex di Adriano Celentano, Milena Cantù, madre delle sue figlie Deborah e Samantha, un’unione durata dal 1968 al 1983. In seguito si è sposato con Claudia Cocomello e dal loro amore sono nati Francis Faustino e Lucrezia.

