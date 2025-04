Ballando, Milly Carlucci senza filtri su Madonia e la scelta d’amore di Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto La conduttrice del dance show si è confessata in un'intervista-fiume al settimanale Chi. E ha parlato del programma in arrivo, ma anche di alcuni retroscena inediti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Presto la rivedremo in pista, sul palcoscenico di Rai 1, nelle quattro puntate in prima serata di Sognando…Ballando con le stelle. Ma prima di allora, la conduttrice Milly Carlucci ha voluto mettere in chiaro un paio di cose. Lo ha fatto parlando con il settimanale Chi, a cui ha confessato cosa pensa davvero di Mariotto. Ma soprattutto se si pente (o no) di aver ‘accoppiato’ l’anno scorso Federica Pellegrini e Angelo Madonia. E Milly non si è risparmiate anche un commento (sincero) sulle nozze di arrivo per la giurata Selvaggia Lucarelli. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ballando, Milly Carlucci ‘vuota il sacco’ su Selvaggia Lucarelli

Una Milly Carlucci scatenata, in una recente intervista al settimanale Chi, ha parlato di Ballando, del nuovo show in arrivo – Sognando…Ballando con le stelle, dal 9 maggio in prima serata Rai 1 – e di alcuni protagonisti delle ultime edizioni del dance show. Ha confessato cosa pensa davvero di Guillermo Mariotto, e si è soffermata, innanzitutto, sul nuovo viaggio che la vedrà ancora una volta conduttrice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Faremo per la prima volta un casting pubblico, dove gli spettatori e la giuria sceglieranno un nuovo componente della nostra squadra", ha spiegato Milly parlando di Sognando…Ballando con le stelle. "Ci saranno dieci aspiranti maestri, in coppia con altrettanti maestri storici di Ballando, che si affronteranno in una serie di prove. In finale, poi, gli aspiranti maestri saranno in coppia con vip delle passate edizioni di Ballando, in modo che possano dimostrare di saperli guidare, di sapersi rapportare con loro".

Tra i vip, attesissimi, anche Bianca Guaccero, Wanda Nara e Federica Nargi. Mentre la giuria sarà identica al Ballando tradizionale. Con Ivan Zazzaroni, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e (forse) Guillermo Mariotto. E a proposito della Lucarelli, che l’anno prossimo si sposerà col compagno Lorenzo Biagiarelli, Milly ha detto: "Sono molto felice per lei e credo che sia il coronamento di una storia solida, non è che si siano incontrati stamattina. Vivono insieme da anni, ognuno sa tutto dell’altro. Ed è un atto bellissimo, sono romantica".

Il commento su Madonia e il retroscena di Carlucci sugli ‘accoppiamenti’

Nell’intervista a Chi, Milly Carlucci ha anche commentato la scelta che aveva fatto discutere (a posteriori) di accoppiare Angelo Madonia e Federica Pellegrini. Il ballerino fu cacciato dopo infinite polemiche, all’epoca, e la Pellegrini fu costretta a subirne le conseguenze in gara. Ma il giudizio di Milly è stato meno severo del previsto.

"Non sono pentita", ha affermato infatti la conduttrice, "perché era la scelta migliore che potessimo fare all’inizio. Poi le cose possono non andare nel verso giusto, ma la scelta è stata fatta a ragion veduta. Angelo è un ottimo professionista, con le caratteristiche giuste per stare accanto a una donna di grande grinta agonistica come Federica". E per concludere, Milly ha svelato quali sono i criteri che portano ad ‘accoppiare’ determinati vip con i rispettivi ballerini. E se è vero, come vocifera qualcuno, che fin dall’inizio si pensi alla nascita (eventuale) di relazioni sentimentali durante la gara.

"Quando scegliamo i maestri non pensiamo al fatto che si piacciano dal punto di vista romantico", ha concluso Milly Carlucci, "ma studiamo coppie che si possano piacere umanamente, altrimenti è difficile stare insieme: si sta abbracciati, si suda insieme, c’è un’intimità tale che, se la coppia non è armonica, non si sopporta. Non è detto che ti debba innamorare, ma devi avere il piacere di stare a stretto contatto con un’altra persona".

Potrebbe interessarti anche