Mario Giordano si prende anche il mercoledì: buona la prima per Fuori Dal Coro Il debutto stagionale del talk show di Rete 4 supera anche Bianca Berlinguer: novità, la formula e i ritmi serrati si dimostrano vincenti, gli ascolti

Buona la prima per Fuori Dal Coro. Mario Giordano non paga il cambio di collocazione del suo talk show (che ha lasciato lo slot del martedì a Bianca Berlinguer) e si prende anche il mercoledì. Il debutto stagionale di ieri mercoledì 6 settembre 2023 sfiora infatti la doppia cifra e segna un ottimo 9,9% di share, migliorandosi all’esordio rispetto al 2022 (8,4%) e superando anche la prima puntata di martedì di È sempre Cartabianca condotta proprio da Bianca Berlinguer. La formula a tema cronaca, attualità e politica fatta di ritmi serrati, continui flussi di notizie, conduzione di Giordano sopra le righe e continue grida allo scandalo e all’indignazione si rivela in qualche modo vincente, aggiudicandosi il terzo posto nella prima serata, anche e soprattutto grazie a questo cambio di passo rispetto agli altri talk show di Rete 4 (e delle altre reti) impostati sul rigoroso approccio botta e riposta tra opinionisti ed esperti. Scopriamo com’è andata.

Fuori Dal Coro: l’esordio stagionale di Mario Giordano

Fuori Dal Coro e Mario Giordano hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato. Il programma aveva chiuso l’ultima stagione in ascesa, andando a "prendersi" diMartedì e Giovanni Floris in termini di ascolti, ed è riuscito a migliorarsi. La concorrenza è cambiata – con il cambio di collocazione da martedì a mercoledì per fare spazio al nuovo volto Mediaset Bianca Berlinguer – ma i risultati no: il debutto stagionale del talk show andato in onda ieri mercoledì 6 settembre 2023 ha registrato il 9,9% di share, pari a 1 milione 249mila spettatori, chiudendo il podio della serata con la medaglia di bronzo (ma non molto lontano dal 13,2% di share di Rai 1 con Sister Act 2 e l’11,8% di Rai 2 con gli Europei di pallavolo).

Un esordio da sogno che migliora quello del 2022, che segnò l’8,4% (ma Fuori Dal Coro partì in agosto) e supera anche, seppur di poco, quello di Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca (9,62%) di martedì scorso, con Quarta Repubblica fermo al 6,22% lunedì.

La formula vincente

Dietro questo boom di ascolti di Fuori Dal Coro e questa "vittoria" sugli altri talk show di Rete 4 sembra esserci proprio una sorta di capacità di differenziarsi dal solito, consolidato, format tipico del talk show fatto di interventi di ospiti e opinionisti. Fuori Dal Coro presenta ritmi serratissimi, con notizie che si susseguono senza un attimo di pausa dall’attualità alla cronaca fino alla politica, con pochi approfondimenti ma tante grida allo scandalo e all’indignazione che mirano a smuovere il pubblico. Anche sui social l’account ufficiale del talk bombarda di tweet durante tutta la serata. La conduzione, come sempre, sopra le righe di Mario Giordano aiuta poi in questo senso: proprio su Twitter il conduttore dava appuntamento al pubblico con "Alle 21:30. Rete 4. Chi non urla è complice".

Potrebbe interessarti anche