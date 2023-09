Fuori dal Coro: Mario Giordano riparte dal caso del generale Vannacci Il 6 settembre riparte il programma di attualità più divisivo della tv: nella prima puntata il caso della piccola Kata e un reportage sull'alimentazione.

Al termine della passata stagione, sembrava che Fuori dal Coro fosse destinato alla chiusura definitiva, ma dopo lunghe discussioni una decisione è stata presa: il programma di Mario Giordano è stato confermato nei palinsesti di Rete 4 e torna in onda a partire da questa sera, mercoledì 6 settembre. Con un cambiamento: la trasmissione deve rinunciare alla consueta collocazione del martedì, per lasciare spazio al nuovo programma di Bianca Berlinguer, e si sposta al mercoledì sera. A rimanere invariati, invece, il format e soprattutto la conduzione sopra le righe del padrone di casa.

Fuori dal Coro, le anticipazioni della prima puntata

Per la prima puntata della nuova stagione, Mario Giordano torna infatti immediatamente sugli argomenti maggiormente divisivi, che senza dubbio suscitano discussioni e polemiche. Il primo ospite (c’era da aspettarselo) è dunque il generale Roberto Vannacci, autore del discusso e discutibile libro Il mondo al contrario, nel quale rivendica "il diritto all’odio" e sostiene che "Cari omosessuali, non siete normali". Il volume ha immediatamente spaccato l’opinione pubblica, così come la politica, e Giordano ha deciso di lasciare spazio all’autore per esprimere il suo punto di vista. Nel corso della prima puntata di Fuori dal Coro il padrone di casa si occupa anche del caso della piccola Kata, scomparsa lo scorso giugno a Firenze. La bambina si trovava nell’ex hotel Astor, occupato abusivamente da diverse famiglie. Sul tema anche un reportage sulle organizzazioni criminali che gestiscono le occupazioni abusive delle case. Spazio poi ad un servizio sull’alimentazione, e in particolare sulla cosiddetta carne coltivata, con un reportage da Singapore, dove queste tecniche sono particolarmente all’avanguardia. Infine, due inchieste esclusive realizzate da Fuori dal Coro sul tema dell’immigrazione e sugli edifici ristrutturati con l’ormai noto superbonus, che sta dividendo la politica.

Fuori dal Coro: cosa aspettarsi

In molti, dunque, si chiedono cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione di Fuori dal Coro. Dopo il rischio di chiusura, Mario Giordano cambierà qualcosa nella sua conduzione a dir poco esuberante o nei temi affrontati? La risposta, stando alle anticipazioni della prima puntata, è no. Il conduttore ha fatto di questi elementi la sua cifra stilistica, e non è certo disposto a metterli da parte. Nonostante il passaggio dal martedì al mercoledì, quindi, Giordano rimarrà fedele a sé stesso, con le sue urla sguaiate, gli ospiti divisivi (non stupisce che come primo ospite abbia invitato proprio Vannacci) e i temi scottanti e spesso complottistici. L’appuntamento con la prima puntata della stagione è fissato per mercoledì 6 settembre in prima serata, a partire dalle 21.25, su Rete 4.

