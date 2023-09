È sempre Cartabianca, buona la prima: Berlinguer rimane fedele a sé stessa (e fa il boom) Ascolti record (9.6% di share) e ottimo debutto per la giornalista appena sbarcata a Rete 4: nonostante alcuni problemi tecnici, il pubblico ha apprezzato il nuovo programma.

Un nome, una garanzia: così potremmo riassumere il debutto di Bianca Berlinguer su Rete 4. La conduttrice ha voluto mantenere il titolo del suo storico programma di Rai 3, trasformandolo semplicemente in È sempre Cartabianca, e non avrebbe potuto fare una scelta migliore. Come promesso da lei stessa, pur passando a Mediaset la giornalista è rimasta in tutto e per tutto fedele a sé stessa, cambiando rete ma mantenendo la sua trasmissione identica a quella che già conoscevamo. E, secondo il giudizio del pubblico e degli addetti ai lavori, è stato proprio questo il punto di forza di questa prima puntata, che ha fatto il boom d’ascolti segnando la cifra record di 9.62% di share con una media 1.208.000 spettatori. Un risultato più che ottimo.

Il buon esordio di È sempre Cartabianca

"Buonasera e benvenuti a tutti a È sempre Cartabianca. Forse qualcuno, anche più di qualcuno, si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io un po’ sorpresa, ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3". Così ha esordito Bianca Berlinguer in apertura del programma, ringraziando la Rai che "resterà per sempre, davvero per sempre, nel mio cuore" e dando il benvenuto al suo nuovo pubblico: "Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito finora, ma ci auguriamo anche di conquistare tanto nuovo pubblico, quello che da sempre è affezionato a Rete 4. Un’impresa difficile, questo lo sappiamo, ma credeteci ce la metteremo davvero tutta". Per rimanere fedele a Cartabianca, il primo collegamento della serata è stato quello con Mauro Corona: la coppia, in apparenza improbabile, continua a funzionare, e lo show è assicurato. Corona è apparso più agguerrito che mai, e ha subito risposto al Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che lo aveva definito "capraro afgano": "Vorrei avvertire il ragionier De Luca che il capraio afgano è tornato e a meno che non cambi canale mi dovrà purtroppo sopportare ancora".

A convincere il pubblico è stata, ovviamente, anche la padrona di casa con le sue interviste e i faccia a faccia con i suoi ospiti, con i quali ha affrontato tutti i temi più scottanti dell’attualità. Berlinguer ha accolto nel suo nuovo studio – un’altra componente che ha ottenuto ampi consensi da parte degli spettatori, ai quali non è sfuggito che si tratta dello stesso studio di Pomeriggio 5, ma meglio allestito – Flavio Briatore, Giuseppe Conte, Debora Serracchiani, Annalisa Chirico, Mario Giordano, Stefano Cappellini, Alessandro Cecchi Paone e Oscar Farinetti. Quest’ultimo, suo malgrado, è stato penalizzato dall’unica pecca di È sempre Cartabianca: una lunga serie di problemi tecnici legati all’audio, che non hanno permesso buoni collegamenti con gli ospiti che non erano in studio (lo stesso è accaduto a Mauro Corona). Ma, a parte questo, sembra che per Bianca Berlinguer sia buona la prima: basta leggere i numerosissimi commenti che gli spettatori hanno lasciato sui social per capire che, nonostante un iniziale spaesamento nel vedere proprio lei su una rete Mediaset, la conduttrice ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro.

