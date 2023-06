Francesco Vecchi nella prima serata di Rete 4: in arrivo un nuovo programma Il conduttore di Mattino Cinque News potrebbe passare alla fascia serale per l’estate: Pier Silvio Berlusconi e Mediaset starebbero “testando” nuove soluzioni

Dalla mattina alla sera. Francesco Vecchi, padrone di casa insieme a Federica Panicucci del daytime del mattino di Canale 5 con Mattino Cinque News, potrebbe passare alla conduzione di un nuovo programma in prima serata su Rete 4. Si tratterebbe di una nuova trasmissione, un talk Mediaset che dovrebbe ritagliarsi spazio nella stagione estiva, a partire proprio dalla fine di Mattino Cinque, la cui ultima puntata è prevista per venerdì 16 giugno.

Dopo il successo della quarta edizione di Mattino Cinque News (ma anche la recente polemica per lo scivolone sul Roma Pride), dunque, per Francesco Vecchi si profila un’estate di lavoro, con un passaggio al prime time di Rete 4. Come rivelato da davidemaggio.it, il debutto sarebbe fissato per lunedì 3 luglio, mentre da settembre il conduttore tornerà alla guida dello spin-off di Mattino Cinque, forse in solitaria, considerata l’incognita della conferma di Federica Panicucci.

Francesco Vecchi condurrà un nuovo programma

Come riportato da davidemaggio.it, Francesco Vecchi passerà al timone di un nuovo programma. Non si hanno ancora dettagli sulla trasmissione, a parte la data di debutto (si parla di lunedì 3 luglio) e alcune informazioni chiave: si tratterà di un talk show e andrà in onda in prima serata su Rete 4.

Francesco Vecchi terminerà la sua corsa alla guida di Mattino Cinque News il prossimo 16 giugno, quando andrà in onda l’ultima puntata nel daytime di Canale 5. Dopo una breve pausa di due settimane il conduttore dovrebbe così tornare subito in tv con il nuovo talk show, che andrà a occupare lo slot della prima serata del lunedì nella stagione estiva.

Continuano così i "test" in casa Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che starebbe pensando di sfruttare l’estate per sperimentare nuove soluzioni, soprattutto a livello di conduttori. Dopo la probabile staffetta a Stasera Italia, con Nicola Porro pronto a prendersi la striscia quotidiana di Rete 4 al posto di Barbara Palombelli (al lavoro su un nuovo programma), e le indiscrezioni su una possibile "cacciata" di Mario Giordano, Francesco Vecchi potrebbe rientrare in pienni più grandi per i vertici delle reti del Biscione.

La polemica sul Roma Pride

Sebbene manchi ancora la fumata bianca, il nuovo programma su Rete 4 potrebbe rappresentare una bella ventata d’aria fresca per Francesco Vecchi, che sta per chiudere un’altra stagione di Mattino Cinque News (che ripartirà a settembre) accanto a Federica Panicucci (in forse per la prossima edizione) fatta di grandi soddisfazioni in termini di ascolti ma anche investita recentemente da alcune polemiche. Lo scivolone del conduttore sul Roma Pride – chiamato erroneamente Gay Pride – e la sua disinformazione sulla situazione del patrocinio della regione Lazio ha infatti attirato molte critiche: "Io l’ho capita così. La regione Lazio aveva dato il patrocinio, quindi il sostegno e l’adesione al Gay Pride di Roma. Purché non venisse veicolata in quell’occasione la propaganda o la pubblicità dell’utero in affitto. Ricevuto il patrocinio, gli organizzatori del Gay Pride di Roma hanno detto ’Ringraziamo la regione Lazio perché sostiene chi vuole fare figli anche con l’utero in affitto’. A quel punto la regione Lazio ha tolto il patrocinio. Apriti cielo!".

