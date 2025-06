Caso Garlasco, Panicucci contro l'avvocato di Andrea Sempio: scintille e tensione a Mattino Cinque Scontro a Mattino Cinque tra la conduttrice e Massimo Lovati, legale dell'amico di Chiara Poggi. Il Santuario della Bozzola al centro di una discussione dai toni infuocati.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il caso Garlasco torna a far discutere. Stavolta succede in diretta a Mattino Cinque, dove Federica Panicucci ha avuto un confronto acceso con l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio. Il nodo è sempre lo stesso: il Santuario della Bozzola, frequentato, forse si o forse no, da Sempio. Un dettaglio che per qualcuno non conta, ma per altri cambia tutto.

Mattino Cinque: la discussione tra Federica Panicucci e Massimo Lovati

La domanda della Panicucci è stata netta: "Perché il suo assistito nega di essere andato al Santuario della Bozzola?". Lovati ha provato a smorzare: "Tutti gli abitanti di Garlasco e Vigevano vanno al Santuario". Ma la conduttrice non si è fermata: "Anche l’avvocato Taccia dice che lui non c’è mai stato. Il problema non è quante volte ci sia andato, ma perché lo nega". Lovati ha tentato di spiegare: "Una cosa è non andare alla messa del mercoledì, un’altra è dire di non sapere nemmeno dov’è. Non è credibile, tutti lo conoscono". Ma Panicucci ha rincarato: "E allora poteva dire: ‘So dov’è, ci sono passato ogni tanto'". Scambio secco che, nonostante alcuna escalation dei modi, sicuramente ha infiammato gli animi nello studio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Panicucci attacca: l’ordinanza e giornalisti

A un certo punto la discussione è finita anche sull’ordinanza del sindaco di Garlasco, che ha chiuso il cortile del Santuario. "Ha vietato l’ingresso ai giornalisti con un’ordinanza illegittima", ha detto Lovati. La Panicucci ha risposto al volo: "Sì ma non ha vietato ai giornalisti di lavorare, è diverso". Altro scambio, altro momento teso. In studio è arrivata anche una dichiarazione dell’avvocata Taccia: "Andrea Sempio non frequenta la Chiesa ma non è un mangiapreti. Al Santuario della Bozzola non c’è mai andato e non vedo nessi con il delitto di Chiara". Panicucci ha chiesto a Lovati cosa intendesse quando ha parlato della "Parte bianca e parte nera del Santuario". Lovati ha spiegato così: "Conosco la parte bianca, quella visibile ai fedeli. La parte scura sta negli atti processuali e nelle sentenze". Nessuna spiegazione in più però. Lo scontro in diretta ha mostrato che il caso è tutt’altro che chiuso. E ogni dettaglio, ogni frase, continua ad alimentare dubbi, sospetti e polemiche. La sensazione è che ci sia ancora molto da chiarire. La tensione per il caso comincia a farsi sentire anche nei salotti televisivi, dove anche un volto come quello di Federica Panicucci si mette in campo per scovare qualche dettaglio che ci avvicini di più alla verità.

Guida TV

Cronaca nera Rai Premium 02:00

Cronaca nera Rai Premium 03:30

Potrebbe interessarti anche