Federica Panicucci rompe il silenzio e distrugge i rumors sulla crisi con Bacini: "C'è qualcosa che non torna" La conduttrice di Mattino 4 asfalta chi ha parlato di rottura con il compagno: una risposta da 10 e lode

In questi ultimi giorni, la proverbiale riservatezza di Federica Panicucci sulla sua vita privata sta pian piano venendo meno. I motivi sono diversi, fatto sta che la popolare conduttrice di Mattino 4 in pochi giorni si è ritrovata a postare prima una bellissima e rara foto con i figli e poi un video con il compagno Marco Bacini.

Se nel primo caso l’occasione era stata davvero lieta, lo stesso non si può dire del secondo. Qualche giorno fa infatti, una raggiante Federica Panicucci aveva postato sul suo profilo Instagram un’inedita foto insieme ai suoi due figli, Sofia, nata nel 2005 e Mattia, nato nel 2007, entrambi dal legame con il dj Mario Fargetta. L’occasione era il diciottesimo compleanno di Mattia, e le immagini erano corredate da parole che sgorgavano direttamente dal cuore di mamma: "Ti amo Sofia, sei la mia meraviglia. Mattia, sarò sempre pronta a sostenerti". Davvero pensieri pieni di amore che parlavano di un momento di orgoglio e grande gioia condivisa.

Federica Panicucci risponde ai rumors e asfalta chi parla di crisi con Bacini

Lo stesso non si può dire sul successivo (eccezionale) post di Federica Panicucci che ha al centro la sua vita privata. A far abbandonare alla conduttrice la sua riservatezza sono state voci che si sono diffuse insistentemente negli ultimi giorni e che riguardano il suo amore con Marco Bacini, imprenditore a cui e legata dal 2016 che, secondo questi rumors, lanciati dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe addirittura ai "titoli di coda".

"Mi dicono che un giornalista, addirittura in una newsletter, quindi uno deve pure pagare per leggerla, abbia parlato di me, della mia vita privata, del mio rapporto con Marco, spingendosi molto avanti, dicendo che il nostro rapporto è in crisi anzi, addirittura, pare che le sue fonti gli avrebbero riportato che ci siamo già lasciati"…dice Federica Panicucci nel video postato su Instagram in queste ultime ore e girato durante un party in piscina. La conduttrice gira poi la videocamera dello smartphone e inquadra la persona che le sta accanto, ovvero…Marco Bacini e da qui partono una serie di frecciate velenose: "Allora? C’è qualcosa che non torna…" "Deve cambiar le fonti, o forse deve cambiar lavoro", carica Bacini, e la conduttrice: "Noi suggeriamo a questo giornalista di verificare le fonti per non fare queste figuracce…Comunque siamo innamorati, felici, insieme, va tutto bene. Se cercate notizie vere su di noi le trovate qui, anche gratis tra l’altro!" Che dire? Game-set-partita.

