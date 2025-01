Francesca Tocca e Raimondo Todaro, addio sempre più concreto: l'indizio social e il compleanno mancato La ballerina non ha fatto nessun augurio social all'ex maestro di Amici per i suoi 38 anni: per i fan della coppia la rottura è sempre più vicina.

Un post mancato e il gossip su una (presunta) crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca impazza di nuovo. È bastato, infatti, che la ballerina non pubblicasse nulla in occasione del compleanno del marito ed ex prof di danza di Amici, perché le voci sui loro problemi coniugali prendesse di nuovo forza. Il coreografo ha compiuto 38 anni ieri, 19 gennaio 2025, e sul profilo Instagram di Tocca non è apparso nulla: nessuna traccia di auguri, nessun post, foto, o storia in cui dedicasse al compagno un pensiero per il suo compleanno. Un indizio che per i fan della coppia, e per i gossippari più attenti ai social, è inequivocabile: la crisi tra loro è sempre più evidente. Dai diretti interessati, però, nessun commento, né a conferma di una presunta rottura, né a smentita.

Francesca Tocca dimentica il compleanno di Raimondo Todaro: gli indizi sulla (presunta) crisi

Anni fa una brusca rottura, poi l’amore ritrovato e raccontato anche a nell’autunno 2024 nel salotto di Verissimo, dove la coppia aveva parlato a cuore aperto a Silvia Toffanin del loro riavvicinamento dopo l’addio del 2020, quando avevano annunciato la separazione. A dicembre scorso, però, nuove voci di crisi, alimentate dalla mancanza di foto sui social. Durante le festività natalizie, infatti, i due non hanno pubblicato nulla insieme: nessun ritratto di famiglia attorno all’albero, neanche mezzo scatto che li ritraesse vicini nel gioioso periodo del Natale. Inoltre, la ballerina ha da poco eliminato dal suo profilo Instagram anche tutte le foto in compagnia dell’ex maestro di Amici. Tutti questi indizi si sommano al recente vuoto social per il compleanno di Todaro, che ieri ha spento 38 candeline, nel più totale silenzio da parte della compagna. Anche in questa occasione Francesca non ha postato niente, e questo ha fatto pensare ai fan che la presunta crisi tra lei e Raimondo sia sempre più reale. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

