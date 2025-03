Francesca Tocca a Uomini e Donne, la scelta di Maria De Filippi: cosa farà La nota ballerina di latino americano, dopo essere già tornata ad Amici, sbarcherà anche nel dating show del pomeriggio di canale 5: scopriamo di più.

Francesca Tocca è stata per molto tempo tra i ballerini protagonisti di Amici. Una figura dunque storica del noto talent, che negli anni ha costruito anche un grande rapporto di stima e amicizia con la padrona di casa, Maria De Filippi. Dopo aver deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti (rimanendo dunque assente nella fase iniziale di questa stagione) Francesca Tocca ha poi deciso di tornare ‘a casa’ riprendendo il suo ruolo di ballerina professionista nel corpo di ballo del serale di Amici. Ma ancora non è tutto, perché dalle ultime indiscrezioni pare proprio che la bella ballerina sia pronta ad approdare anche in un altro amatissimo show della De Filippi: Uomini e Donne. Scopriamo di più.

Francesca Tocca, Maria De Filippi la vuole a Uomini e Donne: cosa farà

Ebbene sì, dopo essere già tornata a tutti gli effetti a far parte del corpo di ballo professionista di Amici, Francesca Tocca approderà anche nel noto dating show pomeridiano Uomini e Donne. Nonostante la ballerina si sia da poco separata dal marito Raimondo Todaro, altro volto storico sia di Ballando con le stelle che Amici, Francesca non sarà né una tronista né una corteggiatrice.

Quale sarà allora il suo ruolo? Dalle ultime indiscrezione pare che Francesca Tocca sia stata scelta, insieme a ai ballerini Isobel Kinnear e Umberto Gaudino, per guidare le gare di ballo a Uomini e Donne. Un elemento nuovo, introdotto proprio in questa nuova edizione per dare un tocco fresco e coinvolgente allo show. In altre parole, la Tocca continuerà a fare semplicemente ciò che le compete, ovvero ballare. D’altronde, Amici e Uomini e Donne sono da sempre due programmi legati tra loro, e questo non solo dal nome di Maria De Filippi, ma anche da altri dettagli come la scelta di utilizzare spesso i brani dei ragazzi di Amici come sottofondo delle clip (e non solo) del dating show.

Amici e Uomini e Donne: De Filippi punta sulla fidelizzazione

Maria De Filippi continua dunque a puntare tutto sulla fidelizzazione del suo pubblico attraverso volti noti e molto amati che ritornano in ruoli differenti. Un primo esempio è stato proprio quello di Elena D’Amario che, dopo aver partecipato ad Amici come ballerina ed essere diventata professionista e coreografa all’interno del talent, ha da poco ricevuto una grande promozione diventando giudice di questa edizione del serale. Ora tocca a Francesca Tocca, un volto ormai conosciutissimo ad Amici che, come Isobel Kinnear e Umberto Gaudino, presto sarà chiamata ad animare i pomeriggi di Uomini e Donne.

