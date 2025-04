Amici 24, pagelle: Maria De Filippi fa il miracolo (8), Amadues si sveglia (7), Pettinelli si impiccia (4) Promossi e bocciati della puntata di sabato 12 aprile, la quarta del serale del talent show di Canale 5 conclusasi con l'eliminazione di Chiamamifaro

Nuovo sabato sera e nuovo appuntamento con la fase serale della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il 12 aprile in prima serata su Canale 5 va in scena la gara tra i talenti della scuola televisiva più seguita d’Italia.

Tante esibizioni, tanto spettacolo e tante emozioni, per una lunga serata di sfide e grandi esibizioni. Maria De Filippi, come sempre, ha aperto la serata accogliendo i tre giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario, che questa sera oltre a commentare e votare le esibizioni dei ragazzi, sono stati coinvolti anche attivamente nel sempre esilarante momento della sfida tra prof.

E, a proposito di prof, il boccino iniziale era in mano a Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che, grazie ai loro ragazzi hanno vinto la prima sfida con la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che si sono poi presi la rivincita nella seconda manche. Terzo e ultimo scontro della serata è stato quello che ha visto gli alunni del team Zerbi- Cele contro quelli della squadra di Anna Pettinelli e Debora Lettieri, che hanno perso. Questa terza sfida è quella in cui ci sono i maggiori momenti di tensione, soprattutto in occasione del guanto di sfida tra Francesca e Chiara, anticipato da furiose polemiche durante la settimana. Al ballottaggio finale sono finiti Daniele, Chiamamifaro e Senza Cri. Alla fine, a dover uscire è Angelica Gori, in arte Chiamamifaro.

Scopriamo i momenti che ci sono piaciuti di più e quelli che abbiamo trovato più discutibili di questa lunga serata di spettacolo con le pagelle di Amici 24 della puntata di sabato 12 aprile 2025.

Amici, pagelle sabato 12 aprile 2025

Il miracolo di Maria, voto: 8. L’abbraccio finale tra la maestra Alessandra Celentano e Francesca è il plot twist che ci meritavamo, un vero miracolo "mariano", viste le premesse alla serata. Parliamo del famoso guanto di sfida che ha messo l’una davanti all’altra Francesca e Chiara, accompagnato da una lettera che in settimana ha mandato in crisi la ballerina seguita da Deborah Lettieri definita dalla maestra "ballerina mediocre", e che in questi mesi sarebbe "regredita invece che progredita". Lettera che, non c’è bisogno di dirlo, ha mandato su tutte le furie la sua prof. Alla fine Francesca ha accettato la sfida, ma quando arriva in mezzo allo studio, la maestra Celentano fa praticamente l’esegesi della lettera incriminata invitandola a non fare piagnistei mentre parte la lite con Lettieri. In tutto questo, giustamente, De Filippi si preoccupa di rassicurare la ragazza che la maestra così è e così ce la teniamo. Quando le due ragazze hanno finito di ballare, la conduttrice chiede alla maestra di abbracciare la ragazza, lei si rifiuta, allora chiede di abbracciare lei. La maestra ci casca e poco dopo la conduttrice riesce a farle abbracciare anche Francesca, anche se nel frattempo le dice: "ascoltami, fai come ti dico, ti servirà". Un finale impensabile fino a qualche minuto prima.

I duetti, voto: 8. Sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli hanno trovato le loro armi segrete da sfoderare quando le sfide si fanno più ardue, ovvero i duetti. Entrambi hanno a disposizione una coppia di voci che si mescola in modo veramente perfetto: da una parte Antonia e Jacopo Sol, dall’altra Trigno e Nicolò.

Alessandra Celentano scatenata, voto:7. Ci è piaciuto tutto di questa serata? No, per esempio riascoltare quella letteraccia indirizzata a Francesca ci ha dato ancora fastidio, però dobbiamo riconoscere che la maestra questa sera davvero era pronta a fare fuoco e fiamme e noi abbiamo particolarmente apprezzato, il veleno con cui, per ben due volte ha sottolineato l’abbigliamento di Alessia. "Volevo far notare che bel vestitino corto che ho messo ad Alessia!", un riferimento alla collega Lettieri e alla terribile lettera di un guanto di sfida in cui insinuava il dubbio alla ragazza che la sua insegnante la tenesse coperta perché non le piaceva il suo corpo. Finora il momento più brutto che abbiamo visto ad Amici 24, giusto non dimenticarlo.

Amadeus si sveglia, voto: 7 Al quarto appuntamento con il serale di Amici24, il giudice più atteso di quest’anno ancora non è riuscito a distinguersi particolarmente e anzi, nelle puntate fino ad ore è sembrato sempre un po’ in ombra, un passo indietro. Questa sera finalmente, ci accorgiamo che è presente in studio. Prima quando viene trascinato nella prova prof in coppia con Lorella Cuccarini e rappa non cavandosela male. Poi più tardi, nel momento più infuocato della serata, quello del guanto tra Francesca e Chiara e dello scontro tra Celentano e Lettieri e del chiarimento tra la ragazza e la maestra concluso a sorpresa con il miracolo mariano di un abbraccio, Amadeus trova le parole giuste per sostenere Francesca partendo dal presupposto che è d’accordo con la Celentano e ricordando i suoi inizi, quando era alle prese con un capo che lo spronava in modo molto brusco ogni giorno anche per testare la sua determinazione e oggi, racconta, di aver capito di dovere molto a chi, anche duramente, l’ha spinto a impegnarsi. Ci sono sembrate davvero le parole giuste al momento giusto. Il 6 è relativo al fatto che lo vogliamo vedere ancora più partecipe perché la sua esperienza e i suoi giudizi possono essere davvero molto preziosi per questi ragazzi.

Anna Pettinelli, voto: 4. Pesante, si impiccia in liti che non la riguardano a difesa di Deborah Lettieri perchè, dice "siamo una squadra", ma risulta solo disturbante e parecchio fuori luogo. In una serata incandescente come quella di oggi, non si sentiva la necessità di una terza persona che contribuisse a dare fuoco alle polveri. E dire che, anche per lei, le occasioni di battagliare a difesa dei suoi talenti non mancano di certo e infatti le energie le servono questa sera, per esempio, per bisticciare con Malgioglio che, per ben due volte, dà voti che spiazzano nei confronti di Nicolò e Trigno definendo (incomprensibilmente), il loro bel duetto pure "triste". Hai voglia a litigare!

