Il daytime di oggi, 9 aprile, è stato alquanto devastante per più di un allievo della scuola di Amici 24. A cominciare dalle lacrime di Francesca dopo le prove in vista del guanto di sfida di Alessandra Celentano passando per le debolezze di Chiamamifaro e finendo con lo sconforto di Jacopo Sol.

Le lacrime di Francesca ad Amici 24 per il guanto di sfida della Celentano

Dopo le dure prove di danza classica affrontate sia da Chiara che da Francesca quest’ultima ha avuto un grande momento di crisi. Si è sfogata con Daniele e mentre piangeva ha detto: "Il pezzo è difficilissimo. In punte non lo posso fare, ho provato a metterle ma mi veniva da piangere, non lo posso fare. I piedi mi fanno malissimo e… Mi faccio schifo! Perché di nuovo? Poi mi rimbombano le parole. È la seconda figura di me**a che faccio. È la seconda volta che mi trovo nella situazione che poi mi sento male perché mi faccio schifo. Mi devo rimettere il gonnellino e il top. Devo fare una cosa che… io non voglio fare questo!". Le parole che le rimbombano in testa probabilmente sono quella di Alessandra Celentano che soltanto ieri, nel lanciare il guanto di sfida tra lei e Chiara, ha scritto una lettera molto dura in cui le ha detto praticamente di essere molto carente e di essere una ballerina mediocre.

Le crisi di Chiamamifaro e Jacopo Sol

Chiamamifaro in cameretta si è sfogata con Alessia che nel vederla affranta le ha detto di non dover cambiare niente di com’è già. I suoi tratti di gentilezza e amore sono delle sue peculiarità e non deve cambiarli perché altrimenti non sarebbe lei. A quel punto la cantante ha spiegato: "Mi dispiace solo che non sia abbastanza quella roba lì perché so che non è abbastanza perché di me non ho detto molto". Poi ha affermato che quando ha vissuto con la sua migliore amica ci ha messo due anni per raccontarle qualcosa di lei. L’allieva si ritiene gelosa della sua storia: "io ascolto ma poi non racconto me stessa, non do agli altri quello che mi raccontano perché forse più facile rimanere in superficie".

Jacopo Sol mentre era steso al letto con Francesca le ha confidato i suoi dispiaceri: "Penso di essere troppo riservato a volte". Allora la ragazza gli ha fatto notare che non deve farsi una colpa per essere riservato e non deve cercare di cambiarsi. A Jacopo dispiace non far vedere tante parti di sé a causa della suo essere molto introverso.

