Raimondo Todaro è uno dei volti più amati e riconosciuti della danza italiana, ma la sua vita privata non è stata esente da alti e bassi. Tra le sue esperienze più difficili, ci sono stati momenti di lotta contro la malattia, dissapori professionali che hanno portato al suo addio ad Amici e una storia d’amore tormentata con Francesca Tocca, la ballerina che è al suo fianco per molti anni. Scopriamo qualcosa in più sull’ex prof di Amici, che proprio oggi – domenica 15 dicembre – farà il suo gran ritorno nel talent in qualità di ospite speciale.

Raimondo Todaro, la battaglia contro il cancro: due tumori e la rinascita

Nel 2020, durante l’edizione di Amici, Raimondo Todaro ha affrontato una delle sfide più difficili della sua vita: la lotta contro due tumori maligni. Nonostante la gravità della situazione, il ballerino ha cercato di non mostrare alcun segno di debolezza, continuando a lavorare e a sorridere davanti alle telecamere. In un’intervista a Verissimo, Todaro ha raccontato che tutto è iniziato con un’appendicite che si è rivelata più complessa del previsto.

«L’intervento durò quattro ore perché l’appendice aveva bucato un pezzo dell’intestino», ha spiegato. Dopo quella chirurgia, iniziarono i controlli che rivelarono i tumori, ma nonostante le difficoltà, Todaro ha continuato a insegnare, affrontando anche due interventi chirurgici in poco tempo. "Il lavoro è stata la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non pensavo alla malattia", ha dichiarato, dimostrando la sua determinazione a non farsi abbattere.

La lite con Maria De Filippi e l’addio ad Amici

L’esperienza di Todaro come prof di Amici ha visto anche dei momenti di tensione, specialmente verso la fine della sua collaborazione con il programma. Secondo indiscrezioni, alcuni dissapori nati con Maria De Filippi a causa di divergenze professionali avrebbero segnato un punto di rottura causando il suo divorzio dal talent show di Canale 5, avvenuto al termine della scorsa edizione dopo tre anni di collaborazione (dal 2021 al 2024). Nonostante i tentativi di mediazione, il "gelo" tra lui e la padrona di casa è diventato difficile da superare. In seguito a questa situazione, Todaro non è stato riconfermato nel cast di Amici e qualche mese fa si parlava di un possibile ritorno a Ballando con le stelle, programma che lo ha visto brillare come in maestro dal 2005 al 2025.

La storia d’amore con Francesca Tocca: alti e bassi, ma sempre insieme

La vita privata di Raimondo Todaro è segnata dalla relazione con Francesca Tocca, un amore caratterizzato da alti e bassi, ma anche da una grande sentimento che lega i due ballerini per anni. I due si sono conosciuti da giovanissimi e nel 2013 hanno avuto una figlia, Jasmine. Poi una crisi sentimentale e la separazione nel 2019, ma la loro storia d’amore ha avuto un ritorno di fiamma dopo un anno e mezzo di lontananza ed oggi la coppia sempre più affiatata che mai. "Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, ma come in tutte le coppie ci sono alti e bassi", ha dichiarato Todaro in un’intervista.

Tuttavia, la coppia ha dovuto affrontare delle difficoltà, come la separazione e le voci di tradimento che li hanno coinvolti, ma entrambi hanno sempre sottolineato che la fine del loro matrimonio non è stata causata da un tradimento, bensì dalla naturale evoluzione della loro relazione. Nonostante tutto, la famiglia e la piccola Jasmine sono stati fattori fondamentali che li hanno spinti a riavvicinarsi. "Jasmine è l’unica che ha creduto in noi, diceva: ‘Mamma e papà torneranno insieme’", ha spiegato Francesca. Per quanto riguarda la stessa Francesca, pare che la ballerina e compagna di Raimondo Todaro, abbia lasciato Amici a causa del fatto che Todaro non sia stato confermato nel cast del programma.

