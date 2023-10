Tensioni con la Rai, Francesca Fagnani riporta Belve sul Nove: il retroscena I rapporti tra la conduttrice e viale Mazzini si sarebbero incrinati dopo il veto sull’ospitata di Fedez (che è andato invece da Fazio): altro addio eccellente?

A suon di novità la Rai meloniana fatica a ingranare e, tra i successi di questa stagione, ci si appiglia sicuramente alla conferma di alcuni pilastri come Francesca Fagnani e Belve. La nona stagione del programma (la quinta su Rai 2 e la seconda in prima serata) si è chiusa in calo ma con ottimi numeri, a partire dal record dell’esordio stagionale. La recente aria pesante di viale Mazzini, tuttavia, potrebbe costare caro alla tv pubblica, con Francesca Fagnani che sarebbe intenzionata a dire addio a Rai 2. Come svelato da un retroscena lanciato da TvBlog, infatti, le recenti tensioni tra la Rai e Francesca Fagnani riguardo l’ospitata di Fedez a Belve (su cui la tv pubblica ha messo il veto) avrebbero spinto la conduttrice a cambiare aria. L’idea è quella di riportare Belve su Nove (il canale che lanciò la trasmissione tra il 2018 e 2019), dove proprio ieri un altro ex volto Rai come Fabio Fazio ha ospitato, neanche a dirlo, Fedez. Per la Rai si profilerebbe così un altro addio eccellente, ma analizziamo la situazione.

Francesca Fagnani lascia la Rai per sbarcare su Nove?

Le tensioni, come detto, risalirebbero all’inizio di questo mese, quando la Rai pose il veto sulla possibilità di avere Fedez come ospite a Belve. Il nome del rapper e marito di Chiara Ferragni sarebbe stato indubbiamente un buon colpo in termini di ascolti (che, dopo il record della puntata d’esordio con Fabrizio Corona e Stefano De Martino al 10% di share sono scesi fino al 5,79% dell’ultimo appuntamento stagionale), ma il "no" della tv di Stato fermò tutto e fece probabilmente incrinare i rapporti tra Francesca Fagnani e i nuovi vertici Rai meloniani. Ufficialmente una scelta economica (Fedez aveva chiesto un compenso per l’ospitata), ma in tanti videro una sorta di censura dopo le ultime pirotecniche apparizioni del rapper in Rai (da Sanremo al Concertone del Primo Maggio).

Ecco perché la conduttrice starebbe pensando di cambiare "casa". Come svelato dal portale TvBlog, infatti, Francesca Fagnani potrebbe provare a riportare Belve su Nove, il canale che ospitò il programma per le prime quattro stagioni tra il 2018 e il 2019. La giornalista raggiungerebbe così Fabio Fazio, che proprio ieri ha ospitato Fedez in prima serata a Che tempo che fa.

L’addio, in ogni caso, si concretizzerebbe non solo l’anno prossimo, ma a partire dalla prossima stagione televisiva. La decima edizione di Belve tornerà infatti in onda regolarmente su Rai 2 la prossima primavera, poi la Rai potrebbe essere costretta a far fronte a un altro addio eccellente.

Potrebbe interessarti anche