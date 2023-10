Fedez scaricato dalla Fagnani: salta all’ultimo l’intervista a “Belve”. Perché Secondo le ultimissime voci, il rapper non sarà più ospite del celebre programma di Rai2. Il motivo sarebbe uno stop imposto dai vertici di Viale Mazzini. Ecco i dettagli.

Non è decisamente un gran periodo, per Fedez. Il rapper è ancora ricoverato in ospedale dopo l’intervento d’urgenza per un’emorragia interna. Era stata la moglie, Chiara Ferragni, a dare l’allarme via social, mettendo in apprensione i tanti fan del cantante. E ora, come se non bastasse, ai problemi di salute si aggiungono anche delle "grane" lavorative. Perché Fedez era atteso come ospite a "Belve", il celebre programma di Francesca Fagnani. Ma pare che la Rai abbia ordinato il dietrofront. Ecco tutti i dettagli.

Fedez, salta l’intervista con la Fagnani

Sono giorni difficili, questi, per Fedez. Il cantante e giudice di X Factor è ancora in precarie condizioni di salute, attualmente ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Tutto è partito dall’allarme lanciato da Chiara Ferragni. L’influencer si trovava per lavoro alla fashion week di Parigi, quando è dovuta salire su un volo dell’ultimo minuto per un’emergenza improvvisa. Da lì le voci, sempre più insistenti, su nuovi problemi di salute per il marito Fedez.

Poi ecco la conferma: il rapper è stato operato d’urgenza per un’emorragia interna, causata dall’insorgere di due ulcere. Ora Fedez si sta riprendendo in una stanza d’ospedale. Ma ai problemi di salute, nelle ultime ore, pare che si siano aggiunti anche alcuni grattacapi di natura lavorativa. Perché secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, pare che la Rai abbia detto no all’intervista di Federico Lucia (questo il vero nome del cantante) nel programma "Belve" di Francesca Fagnani.

E i motivi, stando alle voci, non sarebbero legati alle condizioni di salute di Fedez. "La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato", spiega TvBlog. "Il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito". In più, a quanto pare, il comportamento del rapper durante l’ultimo Sanremo non sarebbe ancora andato giù ai vertici di Viale Mazzini. Infatti "i vertici Rai sarebbero stati contrari alla partecipazione di Fedez a Belve anche a seguito di quello che è accaduto nell’ultimo Festival di Sanremo".

L’intervista-bomba, dunque, dovrà attendere. La Fagnani avrà un bel da fare a trovare un degno sostituto del cantante. E intanto Fedez potrà concentrarsi sulla sua guarigione. Tanto riposo e zero lavoro. La migliore ricetta per tornare in pista il prima possibile.

