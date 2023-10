Fedez fuori da Belve, svelati i motivi del gran rifiuto della Rai: “Nessuna censura” Emergono nuovi retroscena sul caso: la tv pubblica non avrebbe voluto un’ospitata retribuita, ma i dubbi (e la versione di Francesca Fagnani) restano

Il "no" di Fedez a Belve è ormai un caso. La partecipazione del rapper al programma di Francesca Fagnani in prima serata di Rai 2 sembrava destinata a far discutere grazie alla solita intervista pungente della conduttrice e le sue domande scomode, ma il caos è esploso ancora prima che tutto ciò potesse realizzarsi. A far parlare è infatti il veto imposto dalla Rai (la conferma del "no" è arrivata tramite un comunicato della stessa Francesca Fagnani), che non avrebbe gradito la presenza di Fedez a Belve. Visti i precedenti televisivi del rapper, subito si è pensato a una sorta di censura dettata dalla politica dei nuovi vertici Rai filo-meloniani, tuttavia, stando a una precisazione diffusa da Ansa, le cose sarebbero andate diversamente. Scopriamo cos’è successo.

Fedez-Belve, la precisazione della Rai: il vero motivo del "no"

La partecipazione di Fedez a Belve bloccata dalla Rai continua a tenere banco, anche e soprattutto dopo le parole di Francesca Fagnani. In tanti hanno visto infatti in questa decisione un tentativo di "censurare" il rapper milanese dopo le sue ultime comparsate pirotecniche in tv, dalle rime di Sanremo 2023 contro Galeazzo Bignami e la ministra Eugenia Roccelli (volti di Fratelli d’Italia) al Concertone del Primo Maggio 2021 e la pubblicazione della telefonata con la vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani.

Come precisato da un’indiscrezione resa nota su Ansa, invece, la mancata partecipazione di Fedez a Belve non sarebbe legata a nessuna motivazione politica, bensì a ragioni di tipo economico. Il rapper avrebbe infatti chiesto un compenso per essere ospite di Francesca Fagnani, andando contro le consuetudini Rai: "La partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita. La decisione della Rai di non approvarla non avrebbe a che vedere con la politica, secondo quanto trapela da fonti di Viale Mazzini, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura, si apprende, ma solo una scelta dell’azienda sul programma di intrattenimento".

Le parole di Francesca Fagnani e la situazione di Fedez

I dubbi sui reali retroscena del "no" di Fedez rimangono, anche e soprattutto dopo che Francesca Fagnani, nella giornata di ieri, ha fornito tutt’altra versione. La conduttrice aveva apertamente criticato la scelta Rai, parlando di una sorta di veto: "La dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno". Allo stesso tempo, Francesca Fagnani ha augurato il meglio a Fedez ("L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene"), facendo riferimento ai recenti problemi di salute del rapper, ricoverato d’urgenza nel weekend all’Ospedale Sacco di Milano per due ulcere con emorragia interna. Il cantante (raggiunto poi da Chiara Ferragni, che era a Parigi per la Fashion Week) ha rassicurato i fan sulle sue condizioni: "Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio".

