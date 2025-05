“Francesca Fagnani a Mediaset con Belve (e l’Isola dei famosi)”, l’indiscrezione sul trasloco (sfiorato) La conduttrice e il noto programma di Rai2 sono stati a un passo dal passare alla rete concorrente (e non solo): ecco qualche dettaglio in più sui rumors.

Debora Manzoli

Tra i programmi di maggior successo di casa Rai troviamo senza dubbio Belve, il format condotto in prima serata su Rai2 da Francesca Fagnani, che porta sul piccolo schermo interviste pungenti e irriverenti a personaggi noti. Un gioiello ormai irrinunciabile per la rete ammiraglia, nonché un appuntamento diventato ormai fisso per tantissimi italiani. Eppure, come rivelato dalle ultime indiscrezioni, c’è stato un tempo in cui la conduttrice e il suo programma sono stati a un passo dal passare a Mediaset, la rete concorrente per eccellenza: scopriamo di più.

Francesca Fagnani e Belve a Mediaset: l’indiscrezione sul trasloco sfiorato

Ebbene sì, per quanto possa essere difficile crederci, prima che Francesca Fagnani firmasse nuovamente il contratto con la Rai per la prossima stagione televisiva, nella quale tornerà su Rai2 in prima serata con Belve, c’è stato un momento in cui sia lei che il suo programma sarebbero potuti passare a Mediaset, la rete di Pier Silvio Berlusconi nonché competitor per eccellenza della Rai.

Secondo le ultime indiscrezioni di Affaritaliani, il buon Pier Silvio avrebbe infatti chiesto ai suoi fidati collaboratori di contattare Francesca Fagnani per discutere di un suo eventuale passaggio a Mediaset. Di contro, la conduttrice avrebbe dunque richiesto di incontrare direttamente l’amministratore delegato della rete. L’idea che balenava nell’aria, era infatti quella di spostare Belve nella prima serata di Italia1 per circa venti serate.

Dato il rinnovo del contratto con la Rai e la conferma della presenza di Belve nel palinsesto di Rai2 della prossima stagione televisiva, pare ovvio come l’affare di Mediaset, alla fine, non sia andato in porto. Ma chissà che in futuro il buon Pier Silvio non possa riuscire nella sua impresa.

Isola dei famosi, Francesca Fagnani prima scelta di Pier Silvio: l’indiscrezione

Ma ancora non è tutto, perché sempre secondo le ultime indiscrezioni, nel caso in cui l’affare con Francesca Fagnani fosse andato in porto (portando lei e Belve in casa Mediaset) la seconda idea sarebbe stata quella di affidare alla conduttrice anche l’Isola dei famosi. Anche in questo caso, ovviamente, nulla di fatto.

E Pier Silvio ha quindi dovuto guardarsi attorno per cercare altre soluzioni, scegliendo alla fine la conduttrice Veronica Gentili, che si sta rivelando una padrona di casa davvero adatta, puntuale, coinvolgente, ben salda al suo ruolo ma sempre con il giusto pizzico di empatia. Questo soprattutto in un’edizione dell’Isola dei famosi nella quale i naufraghi sembrano essere del tutto allergici alle regole. Insomma, una scelta del tutto azzeccata che avrebbe fatto passare la delusione per il rifiuto di Francesca Fagnani in secondo piano.

