Si apre con una notiziona una delle conferenze stampa più attesa di questa stagione dei palinsesti Rai. Parliamo dell’amatissimo progetto di Viva Rai 2, che dopo alcuni attriti con gli inquilini dei palazzi di Via Asiago, a causa dell’eccessivo rumore causato dal glass box dove Fiorello e colleghi organizzavano il proprio programma, può finalmente riprendere. Come sappiano infatti, il tutto si sposterà in una splendida location al Foro Italico. Potendo sfruttare degli spazi differenti, il conduttore potrà finalmente contare anche su uno studio molto più ampio. Ma tra una notizia e l’altra, in conferenza stampa viene sganciata la bomba. Scopriamo di più.

L’evento comincia in pompa magna, con la sigla cantata da Orietta Berti. Tra le figure che presenziano all’evento troviamo l’amministratore delegato Roberto Sergio, frequentemente preso in giro bonariamente anche dallo stesso conduttore, Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo. Non si vedono però Fiorello, Casciari e Biggio, misteriosamente assenti. A parlare comincia proprio l’amministratore delegato Sergio, che si dice sicuro del fatto che i cambiamenti apportati al programma lo renderanno ancora più di successo: "Credo che sia un prodotto straordinario, ha inventato il morning show, ha portato al mattino l’intrattenimento che potrebbe essere di prima serata". In realtà a dirla tutta Fiorello è ben lontano dall’aver inventato lo show del mattino, dal momento che si trattava già prima di lui di un prodotto largamente proposto, soprattutto oltreoceano, ma anche nel bel paese. Al massimo si potrebbe concedere al conduttore di aver reso il suo molto riconoscibile e amato dal pubblico. A confermare la portata di questa edizione dello show ci pensa anche Marcello Ciannamea: "L’orgoglio di far parte di questo progetto è il riconoscimento della forza Rai che viene dispiegata in questo progetto. Ancora di più quest’anno saremo forti, con una nuova location e un nuovo glass". Il discorso si sposta poi sulla compresenza del programma su tanti mezzi di comunicazione diversi, dalla TV, alla radio fino ai social. Fasulo in merito definisce la crossmedialità come uno dei punti di forza di questo format. Grandi novità sulla prima puntata dello show, sembra che il programma potrebbe ospitare il vincitore di Sanremo Marco Mengoni, che fresco dell’esperienza all’estero con Eurovision, e la pubblicazione di un nuovo album, avrà sicuramente molto da dire. La cosa non è stata confermata, ma L’ad Rai l’ha detto un po’ troppo seriamente perché fosse una battuta. Ci sarà anche un’anteprima del programma chiamata "Mattin Show", dove Fiorello farà colazione al bar e si vedranno le prove degli ospiti, eseguite ovviamente alle 6 del mattino. Fiorello è anche entrato nel merito del trasloco da Via Asiago: "Non siamo stati sfrattati. Ce ne siamo andati. Io ho detto: "Non voglio più stare qua". Noi la capiamo questa cosa qui. Ognuno si deve mettere nei panni di qualcun altro. Noi facevamo casino, e se non noi il pubblico che si piazzava attorno al glass".

Poi finalmente il momento che tutti aspettavano, con l’entrata in conferenza stampa di Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Il conduttore risponde subito a domande su eventuali nuovi format in programma per Viva Rai 2, a riguardo è abbastanza categorico: "Non puoi preparare nulla. È come un programma radiofonico: le cose verranno in divenire. Noi partiamo da dove siamo rimasti. Contiamo molto sul work in progress, come avvenuto con Fedez". Questo discorso apre però una parentesi inizialmente imprevista, che riguarda proprio il rapper e Sanremo. Dopo essere stato tra i protagonisti del Festival lo scorso anno, con il celebre bacio a Rosa Chemical, si discute della possibilità che il cantante possa essere anche direttore artistico dell’evento, a riguardo Fiorello dice: "Amadeus ha detto che avallerebbe questa proposta". Qui arriva quindi la proposta di Fiorello, che pensa a: "Amadeus non ci sarà, io non ci sarò. Prendete Fazio o Fedez per Sanremo 2025, oppure anche delle risorse Rai come la Clerici e Conti". A riguardo l’amministratore delegato Roberto Sergio taglia corto: "Se ne occuperanno i nuovi vertici". Fiorello quindi scherza dicendo: "Ma tu non corri rischi, sei un protetto della Meloni!". Una cosa però è certa, e la conferma Sergio: Viva Rai2 sarà presente anche a Sanremo per tutta la settimana. Il programma di Fiorello si inserirà infatti in tutte le reti, compresi i telegiornali, quindi anche il seguito TG1. Si sta studiando ancora un sistema per far funzionare tutto al meglio. Fiorello però si dice anche stanco delle voci che ogni hanno crescono circa la sua conduzione a Sanremo: "Quando mi chiedono quando condurrò Sanremo, quasi mi offendo. Non è il mio mestiere. La novità di Viva Rai2! è che potremmo mettere un glass gemello a Sanremo. Spostare Viva Rai2! a Sanremo è un costo per tutto il cast che abbiamo. Stare lì davanti all’Ariston è una bella cosa. L’accordo con Amadeus è che io vada al sabato. Io però potrò entrare all’Ariston, almeno fino a metà sala. Sul palco salirò solo sabato". Poi, data la sua amicizia con Jovanotti, nega ogni coinvolgimento del cantante a Sanremo al momento: "Jovanotti non andrà a Sanremo e non presenterà nessuna canzone".

