The Family 2 chiude su Canale 5: il finale dell'acclamata soap opera turca accontenterà i fan? La serie turca, remake de I Soprano, arriva alla sua conclusione dopo due stagioni ma sono ancora molti i nodi che devono arrivare al pettine

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Siamo davvero agli sgoccioli. The Family, acclamata soap turca "remake" de I Soprano, sta per chiudere i battenti con la messa in onda del finale della stagione 2. L’avventura di Aslan e Devin sta quindi per chiudersi, ma come lo farà? I fan lasceranno i loro beniamini col sorriso, oppure le loro aspettative verranno disattese? Scopriamo assieme il finale di The Family e dove recuperare in streaming gli altri episodi della serie.

Il finale al cardiopalma di The Family

Hulya e Nedret tentano di stanare Ferman, mentre Aslan ha ideato un piano con l’aiuto di Cihan. Esso prevede che Babur scopra che in casa di Kiymet ci siano dei soldi, cosi da spingerlo a rubarli. Nel frattempo Bedri e Yagmur convolano a nozze, ma Çeyrek scappa dall’ospedale in cui era ricoverato e ammazza Cihan. Come se non bastasse, Devin e Aslan scoprono di aspettare un bambino. Visto il precedente aborto avuto dalla psicologa, si ripromette di fare qualsiasi cosa pur di farlo nascere. L’agguato organizzato da Ilyas, però, rischia di far fuori non solo il bambino, ma anche la futura mamma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quale sarà il destino di Devin nel finale della stagione 2 di The Family?

Devin riesce a rimettersi ma il futuro del bambino è a rischio: dopo l’attentato in cui è rimasta vittima, il suo corpo è così debilitato che i medici le consigliano di interrompere la gravidanza per evitare ulteriori rischi. Nonostante il parere contrario, Devin decide di portare avanti la gravidanza e arriva il momento del parto. Purtroppo la situazione è grave e Devin verrà sottoposta ad un cesareo d’urgenza: Aslan verrà informato che non c’è nessuna certezza che la madre e il bambino riescano a farcela.

La vita dei due è gravemente a rischio. Dopo ore passate sotto i ferri, i medici informano Aslan che la mamma e il bambino stanno bene. Quest’ultimo, inoltre, viene chiamato Cihan, in onore del fratello del protagonista. Dopo un salto temporale di 5 anni, vediamo che Aslan ha abbandonato la sua vita da criminale e ora gestisce un locale chiamato "The Family". Devin continua la sua attività da psicologa, mentre Leyla convive felicemente con la sua compagna e Bedri e Yagmur sono felicemente sposati e stanno per diventare genitori. Infine, Iskender divorzia dalla moglie e continua ad essere vicino alla famiglia.

Dove vedere le altre puntate di The Family in streaming

The Family è disponibile interamente e gratuitamente sul portale streaming di Mediaset Infinity, dove sono raccolti tutti gli episodi di entrambe le stagioni.

Potrebbe interessarti anche