Canale 5 si tinge di giallo misto a horror. Dal 12 luglio 2025, ogni sabato e ogni domenica, dalle 14:15 alle 15:30 va in onda Innocence, la nuova soap turca che si distingue dalle altre per alcuni motivi. Il primo fra tutti è la trama, molto attuale perché parla di un amore malato, e che è ispirata a una storia vera, realmente accaduta in Turchia. Attenzione però, non fraintendete: la serie è ispirata a una vicenda reale ma non è prettamente basata su di essa. I protagonisti son Ela e Ilker, interpretati da İlayda Alişan e Serkay Tütüncü. Vediamo nello specifico tutte le cose da sapere su questa serie TV.

Trama e cast della soap Innocence

Come vi abbiamo accennato nel paragrafo introduttivo, dal 12 luglio 2025, ogni sabato e ogni domenica, su Canale 5 andrà in onda la nuova soap turca Innocence. La trama segue Bahar, una donna forte e determinata, madre di due figli, che ha cresciuto Ela con dedizione e amore. Quando Ela, diciannove anni, studentessa brillante e piena di sogni, si innamora per la prima volta, Bahar scopre che l’uomo in questione è İlker, un affascinante e potente trentacinquenne, capo del padre di Ela. Il sospetto che quest’uomo abbia un lato oscuro la tormenta, ma nonostante i tentativi di fermare quella relazione, il legame tra i due cresce in segreto. Il giorno del compleanno di Ela segna una svolta drammatica, dando inizio a una serie di eventi che distruggono l’equilibrio familiare. Da quel momento inizierà un’escalation di colpi di scena che lasceranno i telespettatori senza parole.

Nel cast comprende alcuni volti già noti al pubblico italiano. Deniz Çakır interpreta Bahar, una madre che unisce fragilità e determinazione. İlayda Alişan è Ela, giovane protagonista divisa tra innocenza e disincanto. Serkay Tütüncü, già visto in Mr. Wrong, veste i panni dell’ambiguo e affascinante İlker. Accanto a loro, Alayça Öztürk (Terra Amara) e Kimya Gökçe (DayDreamer) completano il cast con ruoli secondari solidi e ben delineati.

La storia vera che ha ispirato Innocence

La serie turca Masumiyet (che significa Innocenza) è composta da 13 episodi trasmessi su Fox Turchia nel 2021 e in Italia verrà trasmesso durante l’estate con episodi dalla durata diversa. La storia, sebbene non basata su fatti reali, si ispira liberamente al caso dell’omicidio della diciassettenne Münevver Karabulut, uccisa dal suo fidanzato coetaneo Cem Garipoğlu. Münevver fu accoltellata 29 volte, decapitata e il suo corpo abbandonato in un bidone. Garipoğlu si nascose per mesi, fu poi condannato e morì suicida in carcere. Inizialmente la serie avrebbe dovuto chiamarsi L’ultima notte con Defne o 19 anni, ma la sceneggiatura è stata modificata: solo la protagonista mantiene tratti di una ragazza coinvolta in una relazione tossica con un uomo manipolatore. Il finale della serie è molto atteso, con dubbi su quanto riprenderà dagli eventi tragici a cui si ispira.

Curiosità sulla soap opera Innocence

Contrariamente a quanto erroneamente riportato, i due protagonisti, İlayda Alişan e Serkay Tütüncü, non stanno insieme nella vita reale. L’attrice ha festeggiato da poco il secondo anniversario con il fidanzato e, anche l’attore sarebbe impegnato. Le riprese di Innocence alternano l’eleganza storica della villa ottomana Atlı Köşk sul Bosforo ai paesaggi rurali della provincia di Kocaeli, creando un bellissimo contrasto. La scenografia e la luce contribuiscono a un’atmosfera sospesa e cinematografica, conferendo alla serie la qualità di un grande racconto visivo.

