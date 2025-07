Cherry Season, la serie turca che ha fatto battere i cuori è su Mediaset Infinity: l'estate non è mai stata così calda La serie che ha conquistato e fatto innamorare tutti è tornata: Cherry Season, con Özge Gürel e Serkan Çayoğlu, è in streaming su Mediaset Infinity.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La soap che ha portato ‘il mondo turco in Italia’, che ha fatto da maestra alle successive e che ha fatto impazzire milioni di telespettatori, è tornata. Cherry Season – La Stagione Del Cuore è stata la prima serie turca, una dizi, trasmessa su Canale 5 circa dieci anni fa, e cl ha dato inizio a una rivoluzione televisiva che ha reso le produzioni turche una presenza fissa nei palinsesti del Biscione. Per celebrare il suo grande successo, Mediaset la sta riproponendo gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity dal 25 giugno. Ma non possiamo farci trovare impreparati, quindi, vediamo insieme la trama, il cast e qualche curiosità su questa serie.

La trama e il cast di Cherry Season – La Stagione Del Cuore

Per la gioia di numerosissimi fan, la serie ‘inauguratrice‘ di tutte le altre dizi turche, Cherry Season, catturerà nuovamente l’attenzione di tutti ma, questa volta, non su Canale 5 ma in streaming. Perché piace così tanto questa soap? Cos’ha di speciale? Immagino ve lo siate chiesti più volte e, noi vogliamo cercare di dare una risposta a queste domande. Chi guarda Cherry Season, capisce subito che propone un modo nuovo di raccontare le storie d’amore, entrando a fondo nell’interiorità dei personaggi, soprattutto femminili, e nella loro psicologia. La serie segue Öykü, giovane aspirante stilista di Istanbul cresciuta in una famiglia modesta, innamorata in segreto di Mete, il fratello della sua migliore amica Burcu. Però Mete si interessa a Şeyma, la loro vicina ambiziosa e sleale. L’arrivo di Ayaz, affascinante figlio della stilista Önem e futuro capo di Öykü, sconvolge la situazione: un equivoco li costringe a frequentarsi, facendo nascere l’amore.

Nel cast di questa soap troviamo volti e nomi che ormai ‘sono di famiglia’ per gli italiani, i quali poi, hanno avuto modo di rivederli (e amarli) in altre dizi sbarcate su Canale 5. Öykü Acar (Özge Gürel) è una giovane e determinata sognatrice che lotta per affermarsi nel mondo della moda. Ayaz Dinçer (Serkan Çayoğlu), un affascinante architetto playboy, cambia completamente quando si innamora di lei, diventando un uomo romantico e devoto. Mete Uyar (Dağhan Külegeç), primo amore di Öykü, non ricambia i suoi sentimenti e inizia una complicata relazione con Şeyma Çetin (Nilperi Şahinkaya), l’antagonista della storia, che ambisce a salire di livello sociale anche a costo di ferire chi la circonda, ma col tempo cambia.

Burcu Uyar (Nihal Işıksaçan), sorella di Mete e migliore amica di Öykü, è romantica e si innamora di Emre Yiğit (Aras Aydın), un allenatore di calcio che sogna di fare della musica il suo lavoro. Infine, Ilker e Sibel Korkmaz (Serkan Börekyemez e Fatma Toptaş) sono una coppia energica che gestisce un ristorante e affronta alti e bassi nel loro matrimonio; sono amici stretti di Öykü, Ayaz, Burcu ed Emre.

Qualche curiosità su Cherry Season

In questo paragrafo vi sveliamo qualche curiosità sulla serie Cherry Season. La sigla, originariamente intitolata Kiraz Mevsimi (che significa La stagione delle ciliegie), è cantata dalla turca Aydilge Sarp ed è diventata molto popolare grazie alla sua melodia semplice. Il testo, scritto da Volkan Akmehmet e Inanc Sanver, paragona l’amore alla stagione delle ciliegie, intensa ma breve, in contrasto con l’amore duraturo tra i protagonisti Oyku e Ayaz. Esiste anche una versione della sigla cantata da tutti gli attori della serie. I protagonisti, Özge Gürel e Serkan Çayoğlu, si sono innamorati durante le riprese e, successivamente, si sono sposati nella vita reale (2022), suscitando grande entusiasmo tra i fan della serie.

Dove vedere in streaming Cherry Season

Cherry Season è visibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dal 25 giugno 2025.

