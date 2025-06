Tradimento sospeso (con finale monco), fan inferociti dopo l’ultima puntata: “Non si capisce niente” Polemiche, accuse e tanta confusione e tristezza da parte dei fedelissimi fan della soap opera di punta di Canale 5, la pausa estiva improvvisa scatena le polemiche.

Il pubblico non ha preso bene la lunga pausa estiva della soap turca: l’episodio shock con Kahraman in fin di vita e la scoperta su Dundar ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma a far discutere è soprattutto quella scritta finale, che fa già tanto discutere: "Fine prima stagione", apparsa nell’episodio che ufficializza la pausa estiva di quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la seconda stagione. E con le rimostranze dei fan, scoppia il dibattito.

Tradimento: un finale di puntata da brividi

Tradimento si è fermata nel momento peggiore possibile, lasciando gli spettatori con troppe domande e una sola certezza: non se ne parlerà più fino a settembre. L’episodio andato in onda venerdì 27 giugno ha mescolato colpi di scena e drammi, come da manuale. Dopo l’incidente in cantiere, Kahraman è stato portato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche: per salvare Ozan ha rischiato la vita, rimanendo travolto da un cumulo di terra. I medici gli hanno asportato la milza e ora si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata.

Nel frattempo, l’altra grande bomba è esplosa proprio quando nessuno se lo aspettava: Guzide ha scoperto, grazie al test del DNA, che Dundar è davvero suo figlio, strappatole alla nascita. Una verità che ha cambiato per sempre le carte in tavola, arrivata nel giorno delle sue nozze con Sezai e comunicata direttamente dall’ex marito Tarik. Nessuna reazione, perché subito dopo Guzide è corsa in ospedale, lasciando tutto in sospeso.

Mediaset: la beffa della scritta finale e le lamentele dei fan

Fin qui, il normale carico di tensione da episodio pre-pausa. Ma è quello che è successo subito dopo a far discutere di più. In chiusura di puntata è comparsa sullo schermo la scritta "fine prima stagione". Un dettaglio che ha mandato su tutte le furie il pubblico più attento, che sa bene che la soap è già alla sua seconda stagione in Italia. Una scelta di Mediaset, forse, per provare a far sembrare "conclusivo" questo stop e limitare le lamentele. Ma il risultato è stato l’opposto. Effettivamente consultando la scheda della serie su Mediaset Infinity, l’ultimo episodio risulta incluso nella cartella del ciclo della seconda stagione. Solo una svista? non è dato sapere.

I commenti sui social parlano chiaro: "Fine prima stagione quando siamo nella seconda? Boooh", "La scelta di interrompere a poche puntate non la capirò mai", "niente Tradimento fino a settembre sono a lutto", "La faccia di mia nonna quando ha visto il promo con la scritta ‘a settembre’ è rimasta imbambolata, ci è rimasta malissimo". L’effetto è stato quello opposto: più che rassicurare, ha alimentato la sensazione di essere stati forse presi in giro. E adesso c’è da affrontare un’estate senza Guzide, Kahraman, Ozan e tutta la loro intricata matassa di sentimenti. Con la speranza che a settembre non ci siano altri espedienti, e la storia possa ripartire da dove si è interrotta, senza filtri o finali non conclusivi.

