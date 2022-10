Flop per Che c’è di nuovo e Ilaria D’Amico (che puntava in alto) Il nuovo programma di Rai 2 di informazione, politica e attualità delude nella serata del debutto, con spettatori e dati di share sotto le aspettative

Fonte: screenshot

Venerdì di magro per Ilaria D’Amico: il suo nuovo programma Che c’è di nuovo ha debuttato ieri nella prima serata di giovedì 28 ottobre non sfondando nemmeno la lo soglia del 2,2% share. Tutt’altro che un "buona la prima" dunque per il nuovo format di approfondimento di Rai 2, che con i suoi 349.000 spettatori non è stato assolutamente tra i migliori della serata. Anche se potrebbe essere presto per parlare di flop, la concorrenza agguerritissima del giovedì non promette vita facile per la trasmissione.

Ilaria D’Amico e Che c’è di nuovo floppano? I dati

Ilaria D’Amico si era detta entusiasta di tornare al suo vecchio "amore": la politica. Il suo ritorno in Rai con il nuovo format dedicato all’attualità Che c’è di nuovo sembrava l’occasione perfetta, ma – almeno per quanto riguarda il debutto – i dati non sono incoraggianti. La puntata d’esordio non è infatti andata oltre il 2,2% di share, in una serata dominata come sempre da Rai 1 con Vincenzo Malinconico e Canale 5 col Grande Fratello Vip, con quest’ultimo leggermente davanti grazie ai suoi oltre due milioni e mezzo di spettatori. Che c’è di nuovo non è riuscito ad avvicinarsi nemmeno lontanamente al podio, finendo dietro a Rete 4 (Dritto e Rovescio con un milione di spettatori e il 7.2% di share), La7 (Piazza pulita, al 5,9%), TV8 (HJK-Roma, 4,9%), Italia 1 (Ghost in the Shell, 4,7%), Rai 3 (Amore Criminale, 3,6%), Sky Uno (X Factor, 3,1%) e Nove (Only fun – Comico show, 2,8%). Spicca indubbiamente l’impietoso paragone con la concorrenza di Formigli su La7 per quanto riguarda l’argomento attualità. Si conferma per il momento la "maledizione" per la prima serata di Rai 2, con Che c’è di nuovo che si aggiungono a vari format e talk deludenti come Kronos, Popolo Sovrano, Seconda Linea o Anni 20: Ilaria D’Amico è dunque subito chiamata al riscatto.

Guida TV

Dritto e rovescio Rete 4 21:20

Potrebbe interessarti anche