Reazione a Catena, bufera social sulla campionessa delle Pari e Patta: "La cosa è molto grave" Le tre sorelle toscane vincono ancora ma il web si ricorda che Sara, nel 2022, aveva già giocato e vinto in un quiz televisivo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Si vince ancora a Reazione a Catena. Ieri sera, mercoledì 9 luglio 2025, dopo aver mandato a casa il giorno prima gli Appuntamenti, le Pari e Patta hanno sbancato di nuovo il game show di Rai 1. Ottava vittoria di fila, quindi, nel programma, la sequenza di vincite più lunga degli ultimi anni, grazie alle campionesse che all’Intesa vincente hanno avuto la meglio sui Due su Tre. Qui, purtroppo, gli sfidanti Daniele, Igor e Michele, trio originario del Veneto, sono riusciti ad azzeccare solo 5 parole contro le 10 indovinate da Stella, Sara e Valentina, che sono approdate così all’Ultima catena. E mentre la partita delle tre sorelle toscane andava avanti, sui social è scoppiata l’ennesima polemica dopo che qualcuno si è ricordato del volto di Sara e della sua partecipazione a L’Eredità nel 2022, edizione sotto la guida di Flavio Insinna, vincendo ben 90mila euro.

Reazione a Catena, puntata di mercoledì 9 luglio 2025: cosa è successo

Seconda vittoria per le Pari e Patta a Reazione a Catena. Le tre sorelle, dopo aver eliminato i Due e Tre all’Intesa vincente, sono arrivate all’Ultima catena con un montepremi iniziale di 126mila euro, sceso prima 15.750 e poi a 7.875 dopo l’acquisto del Terzo Elemento all’Ultima parola. Qui, Stella, Sara e Valentina dovevano trovare un termine che collegasse alla perfezione ‘Batteria e Sci’, avendo a disposizione le iniziali ‘Co’ e la lettera finale ‘O’. Dopo la consueta consultazione, il trio ha scommesso sul lemma ‘Completo‘, soluzione che si è confermata quella giusta. Con questa seconda vittoria le campionesse hanno intascato in totale 10.141 euro in gettoni d’oro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sara delle Pari e Patta sotto accusa social: "Ha già giocato in un quiz televisivo"

La vittoria delle Pari e Patta è stata accolta sui social con le solite polemiche. Tra i telespettatori, infatti, c’è stato chi ha trovato i collegamenti con l’Ultima parola troppo tirati, ma le critiche maggiori sono arrivate da chi si è accorto che una delle campionesse aveva già partecipato in passato a un quiz in Tv. Si tratta appunto di Sara, che nel 2022 giovò a L’Eredità di Insinna, vincendo ben 90mila euro.

Su X, dove ogni sera gli utenti si riuniscono per commentare la partita, in tanti hanno criticato la scelta di far giocare nuovamente una concorrente che in passato si era già portata a casa un buon bottino: "Ecco dove ho visto Sara, la concorrente delle ‘Pari e Patta'" di #Reazioneacatena. Nel 2022 ha partecipato all’Eredità condotta da Flavio Insinna vincendo 90.000€", "E poi ci sono io che da 19 anni che provo a partecipare a qualche nuovo quiz ma niente…", "Se vero, @RaiUno, la cosa è molto grave che una persona che ha già giocato e vinto, rigiochi in un trasmissione…".

Potrebbe interessarti anche