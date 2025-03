L'Eredità, Gabriele ancora flop alla settima Ghigliottina ma i social lo amano: "Vola troppo alto" Il concorrente beniamino del pubblico arriva di nuovo a giocarsi il montepremi ma, ancora una volta, non trova la soluzione giusta

Settima Ghigliottina per il veterano Gabriele nella puntata di sabato 29 marzo 2025 de L’Eredità, ma la soluzione svelata alla fine dal conduttore Marco Liorni non è uguale a quella proposta dal concorrente che, ancora una volta, non riesce ad agguantare la vittoria. Scopriamo cosa è successo.

L’Eredità, puntata 29 marzo 2025: cosa successo

A sfidare la campionessa Ida ieri arrivata alla Ghigliottina, ma senza riuscire a portarsi a casa il montepremi di 50000 euro, sabato 29 marzo ci sono: l’ex campione Stefano che invece ha conquistato nelle scorse puntate 47500 euro alla Ghigliottina, poi l’esordiente Alice, studentessa in legge di Padova, Daniele dipendente del Ministero dell’Interno di Torino, Sabina impiegata palermitana di nascita e milanese d’adozione, Gabriele, già più volte alla Ghigliottina dove è riuscito a vincere ben 75000 euro e Alessandro impiegato della provincia di Alessandria.

Al gioco fondamentale del Triello arrivano gli ultimi tre campioni, arrivati alla Ghigliottina nelle ultime tre puntate prima di stasera, ovvero: Ida, Stefano e Gabriele. La campionessa si ferma qui, mentre ai 100 secondi va in scena un duello tutto al maschile tra Gabriele e Stefano. E Gabriele parte a rispondere alle domande e non molla mai la parola allo sfidante, si guadagna quindi, con un notevole filotto, accolto con grande entusiasmo dal pubblico in studio, il diritto a giocarsi 175000 euro alla Ghigliottina.

La scelta delle parole indizio va molto bene con un solo dimezzamento: il montepremi finale che si gioca Gabriele è quindi di 87500 euro. La catena di parole indizio è però molto particolare questa sera. I termini da unire con la soluzione finale sono infatti "Quattro", "Tre", "Zero", "Felicità" e "Colore". La parola scritta da Gabriele allo scadere del tempo disponibile, sul suo cartellino rosso é: "Nota". La soluzione corretta spiegata da Marco Liorni è invece "Soldi". Niente di fatto dunque, questa sera, per Gabriele alla sua settimana Ghigliottina.

Le reazioni social

Nonostante il flop, c’è da dire che Gabriele si conferma un concorrente molto amato sia dal pubblico in studio che da quello che gioca live all’Eredità sui social. Nonostante il ragazzo non riesca ad azzeccare la soluzione finale infatti, la maggior parte dei commenti sono di apprezzamento per la sua bravura. Si legge, tra i commenti su X: "Gabriele ti dico semplicemente "chapeau" per la conoscenza, per lo spirito sportivo che e soprattutto per la discrezione #leredita vada come vada … sei un vincente", o ancora: "Gabriè sei talmente bravo che voli troppo alto e non becchi la ghigliottina…mannaggia!", oppure: "Gabriele bravissimo ma fino alla ghigliottina". Poi non manca anche qualcuno che trova la soluzione un po’ stiracchiata, scrivendo: "Sempre forzata.. Con zero, soldi è una cazzata"

