Paolo Bonolis 'arruola' Maria De Filippi, colpaccio ad 'Avanti un altro! By Night': cosa faranno insieme Nello speciale del game show, in onda giovedì 27, il presentatore sarà accompagnato dalla collega di Amici. E i concorrenti avranno un legame molto 'particolare' con Ciao Darwin.

Lo speciale di giovedì 27 marzo, Avanti un altro! By Night, è pronto ad accogliere un’altra ospite d’eccezione. Sappiamo infatti che accanto al conduttore, Paolo Bonolis, ci sarà anche la ‘regina’ di Canale 5 Maria De Filippi. Ed è confermata pure la presenza del comico Angelo Pintus, per completare un cast davvero senza precedenti. Il game show di Bonolis funzionerà come al solito, con domande stravaganti, un cospicuo montepremi e il famoso ‘salottino’. Ma andrà in onda alle 21.20, e avrà come concorrenti dei personaggi tutt’altro che ordinari, legati molto da vicino al celebre show di Bonolis Ciao Darwin. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Paolo Bonolis, il colpaccio ad Avanti un altro con Maria De Filippi

Tutti i particolari sono ormai definiti. Nella serata di giovedì 27 marzo, al posto della serie con Can Yaman "Il Turco" (posticipata ad aprile) Canale 5 ospiterà un evento imperdibile condotto dal ‘mattatore’ Paolo Bonolis. Si tratta di uno speciale del noto game show della rete, chiamato Avanti un altro! By Night, che avrà come co-conduttore il solito Luca Laurenti e come ospite il comico Angelo Pintus. In più, con un colpaccio dell’ultim’ora, pare proprio che Bonolis sia riuscito ad assicurarsi la presenza dell’amica conduttrice Maria De Filippi.

Sarà quindi una serata ricca di ‘pezzi da Novanta’ in casa Mediaset. E la seconda novità è che i concorrenti di Avanti un altro! non saranno persone qualunque. Bensì gli ex partecipanti alle passate edizioni di Ciao Darwin, programma portato al successo proprio da Paolo Bonolis. Non cambierà invece il funzionamento dei giochi: a vincere sarà infatti il concorrente che nel gioco finale riuscirà a dare 21 risposte sbagliate tra due alternative possibili. Il montepremi, poi, partirà da un minimo di 70mila euro, e qualora dovesse essere superato verrà devoluto al Ce.R.S (una Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare a bambini con disabilità gravi).

Come sempre, dunque, i concorrenti di Avanti un altro! saranno messi alla prova con domande stravaganti. E dovranno ovviamente confrontarsi con il famoso ‘salottino’ dello show, composto da personaggi iconici come Rebus, Miss Claudia e XXXL. Insomma, il divertimento è più che assicurato. E la presenza di Maria De Filippi non farà che impreziosire senza dubbio la serata.

Quando e dove vedere lo speciale di Avanti un altro!

Lo speciale Avanti un altro! By Night andrà in onda giovedì 27 marzo 2025, a partite dalle ore 21.20 su Canale 5. Il programma sarà inoltre visibile su Mediaset Infinity, sia in streaming che a seguire, in modalità on demand.

