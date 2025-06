Il Volo si guarda in tv (e canta) con Fiorello: la diretta social surreale che spiazza Canale 5 Il comico siciliano ha convinto i cantanti del trio a unirsi alla sua diretta social con Biggio per seguire il concerto in onda sulla rete ammiraglia Mediaset

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Rosario Fiorello sfida Mediaset, ma lo fa in maniera tutt’altro che tradizionale. Ieri lunedì 2 giugno, infatti – nonostante le ‘vacanze’ per celebrare la Festa della Repubblica – lo showman siciliano è tornato in onda con le consuete dirette social serali insieme a Fabrizio Biggio. La live di ieri, però, è stata a dir poco inconsueta. Il motivo? Fiorello è riuscito a convincere tutti e tre i cantanti de Il Volo a unirsi alla sua diretta per commentare il concerto del trio in onda in quel momento su Canale 5. Il gruppo ‘improvvisato’ ha così cantato sulle note dello show della rete ammiraglia Mediaset e lo ha fatto con risultati esilaranti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il Volo in diretta da Fiorello per una scena surreale: cos’è successo

Dopo il suo ritorno ufficiale in radio al timone del nuovo programma Radio2 Radio Show – La Pennicanza, Fiorello ha dato vita anche a una sorta di piccolo ‘spin-off’ sui social. Ogni sera, infatti, lo showman siciliano si ritrova in collegamento con Fabrizio Biggio per una diretta (chiamata ironicamente ‘La sonnolenza’ visto l’orario), diventata un appuntamento fisso con momenti esilaranti, dalle dichiarazioni di Fiorello sul futuro di Domenica In e Mara Venier alle ‘confessioni’ di Amadeus sugli ascolti deludenti su Nove. La diretta social di ieri lunedì 2 giugno 2025 è iniziata senza particolari acuti, ma tutto è cambiato quando nella chat della live su Instagram si è fatto vivo Piero Barone. I fan hanno subito fatto notare la sua presenza a Fiorello, che ha ovviamente invitato il cantante de Il Volo a unirsi alla diretta. Proprio come accaduto lo scorso venerdì (quando commentarono in diretta Sognando Ballando con le Stelle, collegandosi poi a loro volta in diretta con Milly Carlucci), Fiorello e Biggio hanno dunque trasformato la live con una sorta di effetto Inception. Il motivo? In quel momento su Canale 5 stava andando in onda (in differita) proprio il concerto de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da un lato, dunque, l’esibizione de Il Volo con il loro successo Grande Amore (con cui vinsero Sanremo nel 2015) su Canale 5, dall’altra quella di Piero Barone comodamente dal divano di casa. Fiorello ha fiutato subito la magia di questa diretta social e ha chiesto a Piero di invitare i suoi compagni de Il Volo a unirsi a questa live surreale. Il cantante prima è andato a chiamare Ignazio Boschetto, che soggiornava nel suo stesso hotel, poi ha chiamato Gianluca Ginoble, che si trovava a casa sua in Abruzzo. In un clima del tutto assurdo, dunque, Il Volo si è riunito per cantare da Fiorello sulle note del proprio concerto in onda sulla rete ammiraglia Mediaset: "Stiamo facendo concorrenza a Canale 5!" ha scherzato Fiorello.

Potrebbe interessarti anche