Michelle Hunziker, pasticcio Eurovision: canta in italiano ma la Rai si ‘dimentica’ di trasmetterla La conduttrice ha omaggiato l'Italia sul palco della competizione europea. Ma un 'qui pro quo' ha impedito a Viale Mazzini di mandare in onda l'esibizione. Ecco tutti i dettagli.

È salita sul palco dell’Eurovision, ieri sera, e le sue prime parole sono state pronunciate in italiano. Così Michelle Hunziker, assente alle semifinali per impegni con Mediaset, ha deciso di omaggiare ieri sera il nostro Paese. E a seguire, mentre la Rai andava in pubblicità, la conduttrice si è anche esibita in un’imprevista interpretazione di una notissima canzone nostrana. Ma una serie di eventi ha impedito agli italiani di assistere all’omaggio di Michelle. Insomma un gran pasticcio, anche se nel complesso la Hunziker non fa che uscirne pienamente ‘vincitrice’. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Michelle Hunziker, il pasticcio Rai agli Eurovision di Basilea

Una conduzione impeccabile, quella che ieri Michelle Hunziker ha dimostrato in mondovisione. E insieme a lei hanno brillato anche le colleghe Hazel Brugger e Sandra Studer. Quest’ultima, poi, ha sorpreso il pubblico e i telespettatori dell’Eurovision esibendosi sulle note di "Canzone per te" (pezzo in italiano che aveva portato sempre all’Eurovision nel lontano 1991). A seguire è partita la pubblicità sulla Rai. Peccato però che a quel punto Michelle fosse tornata in scena, con un fuoriprogramma che ha deliziato chi ha avuto il piacere di vederlo.

La Hunziker si è prima complimentata con Sandra Studer: "Sei stata bravissima sei stata davvero stupenda. Sarebbe anche il mio sogno esibirmi su un palco come questo". E ha ricevuto poi la risposta, ironica e grata, della collega: "Guarda, è molto semplice, basta che ti strappi il vestito e la performance più bella della tua vita avrà inizio". Ma è a questo punto che Michelle Hunziker ha scelto di esibirsi cantando "Volare (Nel blu dipinto di blu)" di Domenico Modugno. Il brano immortale con cui il cantante si era esibito nella terza edizione del Contest, ospitata a Hilversum, nei Paesi Bassi, nel 1958.

L’errore Rai (perdonabile) e il sogno avverato di Michelle

Insomma, la performance di Michelle Hunziker è stata memorabile. Ma la Rai se l’è persa – e con lei milioni di telespettatori – perché in quell’esatto momento era previsto un blocco pubblicitario "per le tv collegate con l’evento". Solo un inciampo, quindi, dovuto a un fuoriprogramma che ha spinto la Rai a mandare la pubblicità proprio quando Michelle prendeva il microfono in mano. Se non altro, consola il fatto che nessuna tv europea sia riuscita a tramettere lo spezzone (per le stesse motivazioni di cui sopra).

Per Michelle Hunziker, in ogni caso, la conduzione dell’Eurovision è stata un successo grandioso. "Sono emozionata e anche pronta, è sempre stato un mio grande sogno", aveva detto la conduttrice alla vigilia. Pronta lo è stata. E certamente anche l’emozione sarà stata grandissima.

