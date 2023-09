Fiorello dà spettacolo in via Asiago: “Ora che ho il Daspo non è facile entrare” Lo showman ha scherzato durante la presentazione dei palinsesti di Radio Rai. Con lui anche l’AD Roberto Sergio, che ne ha approfittato per consegnarli un premio.

Show di Fiorello alla presentazione dei palinsesti di Radio Rai. Per l’occasione il conduttore è tornato a Via Asiago, dove ha ricevuto anche un premio speciale dalle mani dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. Con la solita ironia irriverente, lo showman ha scherzato a lungo sullo "sfratto" della sua trasmissione, imposto a causa delle proteste dei residenti della zona. Mezza Roma si era poi mobilitata per ospitarlo, ma ancora non si conosce la nuova location del programma. Ecco i dettagli.

Lo show di Fiorello in Via Asiago

È tornato sulla "scena del crimine" Fiorello, in quella Via Asiago da cui era stato sfrattato per le proteste dei residenti. Ha dovuto farlo per prendere parte alla presentazione dei nuovi palinsesti di Radio Rai, e ovviamente ne ha approfittato per mettere in piedi un piccolo show. "Mi hanno visto qui a via Asiago e non è stato facile entrare", ha detto il conduttore, "come sapete, ho il Daspo e non posso entrare facilmente".

Poi, dopo aver ricevuto uno speciale premio dalle mani dell’amministratore delegato Roberto Sergio, Fiorello ha continuato a scherzare. "Ora qui a via Asiago si apriranno due centri: uno di meditazione e uno di yoga". E ai residenti di Via Asiago che lo hanno cacciato, il mattatore ha rivolto un ringraziamento irriverente: "auguro loro silenzio e pace, non dico per l’eternità…".

Fiorello era stato cacciato per volere del quartiere, che non ne poteva più della musica e della confusione fin dalle prime ore del mattino. "Rinnovo le scuse agli abitanti per il danno e il fastidio arrecati", aveva detto amareggiato, "non pensavamo che il programma prendesse quella piega…c’è scappata un po’ di mano". Dopo il fattaccio, però, l’intera città – da Trastevere ai Parioli, passando per Tor Bella Monaca – si era offerta di ospitare il suo "VivaRai2".

Al momento, comunque, la nuova location dello show non è ancora stata definita. Anche se tutto sommato Fiorello non sembra preoccupato. Una soluzione prima o poi si troverà.

