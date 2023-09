TechetecheShow celebra Fiorello (che si prepara al grande ritorno) L'8 settembre l'ultimo appuntamento con gli speciali in prime time di Techetechetè: Flavio Insinna racconta la carriera dello showman più amato d'Italia.

Terzo e ultimo appuntamento per TechetecheShow, la sere di puntate speciali di Techetechetè in onda in prima serata su Rai 1 per celebrare i grandi personaggi della televisione e della musica. Venerdì 8 settembre il conduttore Flavio Insinna ci porta alla scoperta della lunga e poliedrica carriera di Fiorello, lo showman più amato d’Italia.

TechetecheShow, l’ultima puntata dedicata a Fiorello

La terza puntata di TechetecheShow ripercorre gli esordi e la carriera di Rosario Fiorello. Fin da giovanissimo – tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 -si è fatto notare per il suo naturale talento da intrattenitore nei villaggi turistici, dove lavorava come animatore. Ben presto è stato notato dagli addetti ai lavori e ha iniziato a lavorare per Radio Deejay al fianco dell’altrettanto giovane Amadeus e della sua futura spalla Marco Baldini. Da quel momento per Fiorello è stato un crescendo continuo: il vero trampolino di lancio è stato Karaoke, lo show di Italia 1 che l’ha portato in tutte le piazze italiane, facendolo conoscere sempre di più. E il resto è storia: dallo storico Viva Radio 2 a Stasera pago io, dalla radio, alla televisione fino al teatro, la sua carriera è stata ed tuttora ricca di enormi successi. Ultimo, in ordine di tempo, Viva Rai 2. A TechetecheShow, quindi, Flavio Insinna ci accompagna lungo la carriera di Fiorello, passando come sempre dai luoghi che sono stati per lui importanti per le tappe fondamentali della sua vita: innanzitutto la sua Sicilia, dove è nato e ha mosso, professionalmente, i primi passi. Tra le città per lui più significative ci sono Catania e Taormina, con il suo meraviglioso teatro antico.

Il ritorno di Fiorello su Rai 2

Come già accennato, tra i successi più grandi degli ultimi anni c’è senza dubbio Viva Rai 2, l’ultimo progetto di Fiorello, che nella passata stagione televisiva ha risollevato (quasi da solo) le sorti di Rai 2, una rete che stava attraversando un periodo non facile. Con il suo morning show è riuscito a conquistare immediatamente il pubblico, che lo ha premiato con dati d’ascolto impressionanti considerata la messa in onda di prima mattina. Visto il successo della prima edizione, Fiorello sta per tornare: Viva Rai 2 riparte il 6 novembre con la seconda stagione. Lo showman è riuscito a trovare una nuova location, il Foro Italico di Roma, ma per il resto rimane tutto invariato. A partire dal glass, che sarà ampliato, e dalle sue spalle, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, oltre ai ballerini e gli altri componenti del cast fisso.

